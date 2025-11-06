為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    宜蘭車禍駕駛連絡當事人索賠被質疑洩個資 警局長：加強教育

    2025/11/06 11:44 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣議員呂惠卿今天縣議會質詢，質疑警方洩漏車禍案件個資。縣警察局長劉炯炫回應，會再加強教育。（取自宜蘭縣議會網站）

    民進黨宜蘭縣議員呂惠卿今天縣議會質詢，指日前五結發生一起車禍，現場殘留部分車損零件，隔天另一車輛經過，輪胎輾過零件造成破胎，結果車輛駕駛竟能連絡到前一天的車禍當事人索賠，質疑警方將個資外洩。警察局長劉炯炫回應，這起案件的處理是有疑慮，會再加強教育。

    呂惠卿今在縣議會警察局單位質詢說，10月27日在五結鄉傳藝路發生2台車輛車禍，導致有些零件散落在地上，駕駛受傷送醫，事後損毀車輛已拖離，但現場還殘留有些零件，隔天另一輛車經過，輪胎疑因輾過前一天車禍掉落的零件破胎受損。

    呂惠卿指出，駕駛詢問鄰近店家，得知前一天有車禍，以索賠為由向警方索取當天車禍資料，結果警方竟然就給了前一天當事人的個資，保護個資是基本常識，個資外洩本來就不行，車禍當事人還在醫院，第二天就接到索賠電話，如果被威脅恐怕造成更大糾紛，這責任誰要負責？比較好的方式是由警方連絡雙方當事人到警局當面處理。

    縣警察局長劉炯炫表示，警方在聯合勤教、教育訓練等都有提醒同仁守法性，不應洩漏個資，這起案件處理是有疑慮，會再加強教育。

    處理案件的羅東分局說明，前一天兩車發生車禍，隔天破胎的車輛駕駛也向警方報案，由於與前一天事件有因果關係，因此在隔天報案的交通事故登記聯單就會有A、B、C三車，聯單上有相關車輛人員的姓名與電話，警方是依正常程序處理。

