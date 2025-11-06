戀愛陷阱加慫恿虛擬貨幣投資 男子險被騙140萬元

警方勸阻許姓男子（左）提領140萬元。（警方提供）

桃園市28歲許姓男子日前在網路上結識1名女網友，對方假意想與他交往，慫恿他拿140萬元向指定的假幣商購買虛擬貨幣，還好許男前往平鎮區環南路的1處銀行領錢時，被機警的行員通報警方前來聯手勸阻，並戳破女網友的騙局。

許男前往銀行提領140萬元時，神情不安，面對行員的關懷提問，言詞閃爍，行員直覺許男應遭到詐騙，一方面拖延他領錢的時間，一方面通報平鎮警分局宋屋派出所，警方說，許男在網路上結識1名女網友，對方噓寒問暖，假意對許男有意思後，讓許男誤會對方會跟他交往，才同意聽信對方的建議，花140萬元買虛擬貨幣投資。

請繼續往下閱讀...

警方舉出許多遭詐案例細細說明對方的手法，加上許男心中本就擔憂受騙，決定不領錢並立即封鎖女網友停止與對方聯繫；平鎮警分局長徐坤隆今天上午前往該銀行，表揚即時阻詐的行員們，感謝他們積極守護民眾的財產安全，他提醒，近期「普發現金」政策已開放登記，詐騙手法不斷翻新，民眾一定要更小心防詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

平鎮警分局長徐坤隆（左3）表揚阻詐有功的銀行行員們。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法