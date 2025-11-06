為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    投資潛力吸睛！不動產開發人邱創豐4筆土地拍賣 底價僅1911萬

    2025/11/06 11:15 記者劉詠韻／台北報導
    現場查封照片。（記者劉詠韻翻攝）

    法務部行政執行署台北分署將於11月11日（下週二）上午11時，在分署4樓拍賣室舉行聯合拍賣會。本次焦點為滯欠大戶、知名不動產開發人士邱創豐名下位於新北市新店區直潭段蘆竹濫小段的4筆土地，經過三次拍賣後，此次底價僅1911萬3000元，成為市場關注標的。

    邱創豐為不動產開發界人士，精通土地更新規劃與整合開發，其因參與新北市板橋區永翠水岸綠能特區自辦市地重劃區開發案，取得抵費地及找補金額，並以取得抵費地的權利抵償私人債務，經稅捐稽徵機關認定屬所得稅法第14條其他所得，因此遭補徵及裁罰，合計滯欠稅額高達3億3599萬餘元，列為台北分署重點管制的滯欠大戶。

    台北分署指出，這4筆土地為邱男早年購置資產，具開發整合潛力。本次拍賣為特別變賣程序後移送機關申請的減價拍賣（第4次拍賣程序），合併底價僅1911萬3000元，拍定後將依現況點交，對於有意長期布局土地的民眾而言，是兼具實惠與發展潛力的投資機會。

    台北分署提醒，目前所有拍賣均為現場實體拍賣，並無透過網路商城或線上拍賣，拍賣地點將於公告載明，有意參與競標的民眾可至該分署官網查閱拍賣公告，如有相關問題可直接洽詢，切勿輕信網路訊息，以免受騙。

