    花蓮6旬獨居男消失多時！好友探訪驚見「屋內躺了一具白骨」

    2025/11/06 10:23 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮卓溪鄉卓樂部落一處民宅昨天發現屋內有一具白骨，警方初步調查是獨居的賴姓男子，目前通知家屬將進一步相驗釐清死因。（民眾提供）

    花蓮卓溪鄉卓樂部落一處民宅昨天發現屋內有一具白骨，警方初步調查是獨居的賴姓男子，目前通知家屬將進一步相驗釐清死因。（民眾提供）

    花蓮卓溪鄉卓樂部落一處民宅昨天發現屋內有一具白骨，警方初步調查是獨居的賴姓男子，目前通知家屬，將進一步相驗釐清死因。警方指出，賴男的友人多年沒聯繫上，前往賴男住處，從窗外驚見客廳地板上躺了一具白骨，趕緊報警。

    初步了解，60歲賴姓男子自己住在卓溪鄉卓樂部落、台30線旁一處民宅，賴姓男子的陳姓友人約7年沒聯繫上，昨天下午前往賴男住處探訪，一直敲門沒有人回應，覺得情況不對勁，從窗戶往內查看，驚見客廳地板疑似白骨，趕緊報案，陳男難過地坐在路旁哭泣。

    警方破門進入，從屋內身分證等物品懷疑白骨是賴姓男子，屋內反鎖，賴男躺在客廳地板上，衣著仍完整，現場雖凌亂堆滿雜物，未見明顯打鬥痕跡，亦未發現可疑物品，附近鄰居說賴男生病很久了，約一年沒有看到他外出，有酗酒習慣，初步懷疑是因病死亡，不過詳細的死因仍需要檢警正式相驗。

    警方已通知家屬到場，並報請花蓮地方檢察署指揮相驗，以釐清死因。玉里分局呼籲，民眾如長期未與親友、鄰里聯繫，應適時關懷，避免憾事發生。

    花蓮卓溪鄉卓樂部落一處民宅昨天發現屋內有一具白骨，警方初步調查是獨居的賴姓男子，警方到場仔細檢查門鎖狀況。（警方提供）

    花蓮卓溪鄉卓樂部落一處民宅昨天發現屋內有一具白骨，警方初步調查是獨居的賴姓男子，警方到場仔細檢查門鎖狀況。（警方提供）

    花蓮卓溪鄉卓樂部落一處民宅昨天發現屋內有一具白骨，警方初步調查是獨居的賴姓男子，目前通知家屬將進一步相驗釐清死因。（民眾提供）

    花蓮卓溪鄉卓樂部落一處民宅昨天發現屋內有一具白骨，警方初步調查是獨居的賴姓男子，目前通知家屬將進一步相驗釐清死因。（民眾提供）

