    首頁 > 社會

    轎車鬼切迴轉與機車碰撞 騎士、乘客噴飛受傷送醫

    2025/11/06 10:38 記者吳仁捷／新北報導
    新北市陳姓男子駕車從路邊鬼切兩車道違規迴轉，撞上後方直行機車，造成騎士、乘客彈飛受傷，嚇壞路人；圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市陳姓男子駕車從路邊鬼切兩車道違規迴轉，撞上後方直行機車，造成騎士、乘客彈飛受傷，嚇壞路人；圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重區鬧區道路驚傳一輛轎車違規在路口雙黃線迴轉，從路肩連切兩車道，無視後方直行機車駛來，機車反應不及撞上，造成車上騎士、乘客都彈飛一圈，身上多處擦、挫傷，路人目擊車禍及巨響，直呼「只是等著過馬路就車禍了」，消防將兩名頭部受傷患者送醫，雖無大礙，但鬼門關前走一遭都餘悸猶存，車禍肇因初判為轎車違規迴轉，駕駛除吃上官司、賠償醫藥費、修車費，也將依法開罰。

    據了解，這起車禍發生在5日下午4時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，路人目擊車禍報案，到場發現一輛違規迴轉轎車與直行機車車禍，造成機車騎士、乘客雙雙倒地，轎車駕駛則下車一臉茫然；警方先將兩名傷者送醫，騎士及乘客都頭、臉受傷、腳部擦挫傷，緊急到院救治。

    警方清查，28歲陳姓男子駕車從正義北路路邊起步迴轉時，與後方同向、22歲陳男騎乘、搭載17歲陳姓少年的普重機車發生碰撞，造成機車騎士、乘客都彈飛。

    警方獲報，調派警力趕赴現場防護、協助送醫，並交通疏導，引導車流；交通小組將事故現場依規定測繪紀錄，全案依交通事故流程處置，詳細肇事原因尚待釐清中；警方現場確認，轎車駕駛陳男違規跨越雙黃線，警方依道路交通管理處罰條例第48條2款舉發開罰。

