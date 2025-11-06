為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台北登山團車拋錨困在桃園復興 警民合作助平安下山

    2025/11/06 10:44 記者謝武雄／桃園報導
    來自台北25名登山客受困山區，所幸警民合作才將一行人送返家中。（警方提供）

    來自台北25名登山客受困山區，所幸警民合作才將一行人送返家中。（警方提供）

    來自台北市25名登山客，昨天前往北插天山（赫威山神木群）登山，傍晚返程途中行經桃園市復興區卡普部落產業道路時，車輛因故障拋錨無法修復，向警方請求協助，義盛里長王曉貞獲悉後，協助調派車輛將旅客接送至派出所休息，再由警方安排車輛返家，直到今天凌晨才將最後一批旅客送離復興，平安返家，他們都對警方與里長熱心幫忙表達謝意。

    警方調查，這團登山客搭乘遊覽車到北插天山（赫威山神木群）登山，返程途中行經卡普部落產業道路時，車輛故障拋錨，經多次檢修仍無法啟動，由於旅客已經出現體力不支情形，且入夜後山上氣溫下降很多，蘇姓司機擔心會有意外，遂報警求助

    市警察局大溪分局溪內派出所長何俊德獲悉後，立刻率同仁趕赴現場，見登山客們因體力不支而席地休息，員警隨即安撫眾人情緒，並聯繫里長王曉貞協助調派車輛支援接駁，經派遣2輛車輛到場，先將登山客分批接送至派出所休息，並準備熱茶防止他們失溫，之後再安排6輛計程車陸續接送25人下山平安返家。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播