台北登山團車拋錨困在桃園復興 警民合作助平安下山

來自台北25名登山客受困山區，所幸警民合作才將一行人送返家中。（警方提供）

來自台北市25名登山客，昨天前往北插天山（赫威山神木群）登山，傍晚返程途中行經桃園市復興區卡普部落產業道路時，車輛因故障拋錨無法修復，向警方請求協助，義盛里長王曉貞獲悉後，協助調派車輛將旅客接送至派出所休息，再由警方安排車輛返家，直到今天凌晨才將最後一批旅客送離復興，平安返家，他們都對警方與里長熱心幫忙表達謝意。

警方調查，這團登山客搭乘遊覽車到北插天山（赫威山神木群）登山，返程途中行經卡普部落產業道路時，車輛故障拋錨，經多次檢修仍無法啟動，由於旅客已經出現體力不支情形，且入夜後山上氣溫下降很多，蘇姓司機擔心會有意外，遂報警求助

請繼續往下閱讀...

市警察局大溪分局溪內派出所長何俊德獲悉後，立刻率同仁趕赴現場，見登山客們因體力不支而席地休息，員警隨即安撫眾人情緒，並聯繫里長王曉貞協助調派車輛支援接駁，經派遣2輛車輛到場，先將登山客分批接送至派出所休息，並準備熱茶防止他們失溫，之後再安排6輛計程車陸續接送25人下山平安返家。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法