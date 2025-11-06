桃園南門市場大火「外攤燒進內攤」 張善政勘災提3方向補救

桃園區南門市場遭祝融燒毀，桃市府人員到現場勘災。（經發局提供）

歷史悠久的桃園市桃園區南門市場5日遭遇4小時祝融幾乎全毀，起火點疑似位於外攤的魚攤，火勢迅速燒進內攤，內攤約50攤全被燒毀，桃園市長張善政今（6）日一早前往勘災，他表示，市府將研議補救措施，包括攤商租金停收、研擬補助方案、重建前另覓處所營業，並將進一步檢討市場外攤消防安檢問題。

他表示，南門市場火勢延燒得很快，消防人員到場時已延燒相當大面積，南門市場內攤為公有市場範圍，其餘則是外攤範圍，內、外攤加起來有數百攤位受到影響，整個市場約3分之2的面積燒毀，消防人員第一時間進行防堵，市場後面的區域沒有被波及，目前還可以正常營業。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，目前市府研擬幾個方向補救，第一，被燒毀的攤商近期無法營業，攤位租金先行停收，至於補助的部分，今天上午由經發局跨局處開會研議，第二，尚未重建完成之前，希望讓攤商先到附近營業，避免影響生計，第三則是消防安檢，市場內攤今年10月中旬才完成消防安檢，理論上是沒有問題，但外攤很多從裡面拉電線到外頭，這部分會進一步了解。

張善政由經發局長張誠、消防局長龔永信陪同勘災，並聽取南門公有零售市場自治會會長鄭秀美、南華里長林獻堂及攤商意見，張善政允諾會盡快幫忙攤商重建工作，包括先覓地營業、補助等。

經發局表示，南門市場分為內、外攤，根據現場查訪，起火點疑似從文化街這頭漁市場起火後往內攤公有市場延燒，但確切起火處及原因仍待消防局火調科調查，目前公有市場燒毀的攤數約50攤，其他遭受煙燻受損的攤位數還要進一步確認，燒毀的部分暫時無法營業，市場後方未受到波及的區域，仍可正常營業。

現場攤商說，火警第一時間市場周圍天然氣沒有關，大約晚間10點左右，欣桃人員趕抵將總開關閉，但市場部分大多使用瓦斯桶。

針對議員凌濤要求市府做好現場、中繼、重建等工作，張誠表示，南門市場大火以內攤被燒得最為嚴重，到底有哪些攤位可先行恢復營業要釐清，內攤公有市場短時間絕對不可能恢復，因此最重要的是中繼工作，中繼的地點在哪裡，南門市場採買習慣已久，因此中繼地點希望距離南門市場超過1公里都是不便民，目前有幾個地點在考量，最後就是重建工作，南門市場有國有地、市府市場地、私有土地，如何進行完整的規劃，未來讓南門市場風華再現，內攤總計130攤，有約50攤被燒毀。

消防局長龔永信表示，大火發生時是夜間非營業時段，每個攤販都是拉下鐵捲門，消防人員救災時須先破壞、再救援，花了很多的時間。

桃園南門市場暗夜祝融燒毀，市長張善政一早前往勘災，允諾盡快協助攤商復原工作。（記者鄭淑婷攝）

桃園南門市場暗夜祝融燒毀，市長張善政一早前往勘災，允諾盡快協助攤商復原工作。（記者鄭淑婷攝）

桃市府經發局6日上午召開跨局處會議，了解災損情形、影響狀況，並研議後續支援、補償及評估安置等議題。（經發局提供）

桃市府經發局6日上午召開跨局處會議，了解災損情形、影響狀況，並研議後續支援、補償及評估安置等議題。（經發局提供）

桃園區南門市場歷史悠久，內攤公有市場約有130攤，外攤數量更多，火警疑似從文化路外攤漁市場往內攤延燒，圖為南門市場攤位配置。（經發局提供）

桃園區南門市場歷史悠久，內攤公有市場約有130攤，外攤數量更多，火警疑似從文化路外攤漁市場往內攤延燒，圖為南門市場攤位配置。（經發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法