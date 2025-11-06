商行老闆無力繳違規罰款 嘉義分署「雙11」拍賣倉庫公仔玩具

曾男倉庫的、「寶可夢」、「哆啦A夢」等公仔玩具，行政執行署嘉義分署將於11月11日拍賣。（嘉義分署提供）

商行老闆曾姓男子多次交通違規，無力繳交罰款，被移送行政執行署嘉義分署執行，執行人員調查發現，他的商行雖倒閉，倉庫卻堆滿包括「鬼滅之刃」、「寶可夢」、「哆啦A夢」等知名漫畫系列公仔與玩具，琳瑯滿目，將於11月11日「雙11」上午10時，在分署大廳舉行查封物變賣會。

嘉義分署表示，曾男年逾60歲，因多次無照駕駛交通違規，被依違反道路交通管理處罰條例，累積處以約6萬元罰鍰，無力繳交罰款，移送該分署強制執行。

嘉義分署調查發現，曾男經營的商行雖倒閉，倉庫卻存放大量玩偶及公仔，包括「鬼滅之刃」、「寶可夢」、「魔物獵人」、「咒術迴戰」、「海賊王」等知名漫畫系列琳瑯滿目，經評估仍具有財產價值，因而進行查封變賣程序，希望把這些有價動產轉化清償義務人的債務。

嘉義分署表示，這些查封的大量玩偶及公仔，將於11月11日「雙11」上午10時於嘉義分署一樓大廳進行變賣，歡迎公仔迷前來競標。

曾男經營的商行雖倒閉，倉庫堆滿公仔與玩具。（嘉義分署提供）

