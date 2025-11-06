澎湖查緝隊屢破大案 海巡節獲公開頒獎表揚

涉嫌走私毒品的德進源號快艇，已遭澎湖地檢署拍賣。（澎湖地檢署提供）

澎湖海岸線綿長，極易成為私梟走私天堂，因此海巡署澎湖查緝隊扮演守門員角色，去年在前隊長李志輝帶領下破獲2起重大矚目案件，榮獲模範海巡單位殊榮，後續接任的張旗宏隊長秉持查緝隊優良傳統，繼續再創佳績。今年「118海巡節慶祝活動表揚」典禮，獲得海委會主委管碧玲頒獎表揚模範海巡單位。

去年澎湖查緝隊在前隊長李志輝帶領下，查獲3起重大矚目社會性案件，首先於20年2月22日於澎湖海域攔查「德進源」船舶，載運第三級毒品愷他命毛重946.67公斤，市價約新臺幣19億元，接續又於6月22日在基隆八斗子漁港查獲「昇」號漁船走私菸品460箱共計23萬包，市價約新臺幣1500萬元，最後又於9月11日在澎湖尖山商港，查獲第二級毒品大麻毛重602.07公斤。

澎湖查緝隊在各海巡單位中脫穎而出，獲選為年度海巡楷模單位，並由接任的張旗宏隊長接受海委會主委管碧玲表揚，祖籍澎湖七美的張隊長於今年正式走馬上任後，亦隨即於澎湖緝獲一起毛重474公斤的二級品大麻走私案。

隊長張旗宏表示，將繼續秉持澎湖查緝隊優良傳統，繼續帶領同仁守護澎湖家園的安全，再創查緝佳績。尤其自己為七美人，對於自己家鄉邊境安全更具責任，防範毒品及私煙流入市面，導致鄉親健康安全受損，更是不可推卸的責任。

