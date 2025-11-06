天道盟正義會大哥「中控台」販毒 警逮7人破獲大批毒品

警方緝捕沈嫌等人。（記者劉慶侯翻攝）

自稱天道盟正義會的42歲沈姓男子，從事毒品大盤商，先在桃園火車站對面承租商業大樓當據點，再自創「中控台」全天候接收訂單，利用旗下小弟自藏放毒品的新北市鶯歌區出貨。台北刑警大隊偵三隊經月餘蒐證監控，逮獲況嫌等共7人，起獲毒品咖啡包189包、愷他命36包、彩虹菸122支、依託咪脂、安非他命等毒品，訊後依法移送究辦。

北市刑大偵三隊是月前接獲線報，指稱桃園地區有名天道盟正義會的沈姓大哥涉嫌販毒，並利用吸納的小弟負責兜售毒品，且自詡24小時可隨時運送至大台北任何地區。

警方據報過濾，查出沈姓大哥，自3月份起開始經營網路販毒，並在桃園火車站最精華區的商業大樓承租辦公室，當作幫派成員的活動據點，毒品則是藏放在新北市鶯歌區承租的公寓，以AB點方式防範警方突襲臨檢。

北市刑大蒐證，沈嫌利用旗下6名小弟組織販毒網絡，他則成立所謂的「中控台」，等待毒蟲連絡叫貨，後便會叫旗下小弟從鶯歌的毒窟出發，且主打24小時不斷電送貨到府，讓許多毒蟲趨之若鶩。

警方日前確認蒐證內容和各地點後，先前往桃園的辦公大樓逮捕沈嫌等3人隨後至鶯歌逮捕負責固守倉庫和出貨的4人。當場查扣現金10餘萬元、毒品咖啡包189包、愷他命36包、彩虹菸122支、依託咪脂、安非他命等毒品證物。

警方最後將涉案7人帶回住處繼續搜索，結束後再帶回北市刑大進行偵訊，全案依涉嫌毒品等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查獲各類毒品等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

