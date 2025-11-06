南方澳進安宮3千萬失竊珠寶追回！珊瑚媽祖擇日掛回法飾

宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨被人入侵，洗劫珊瑚媽祖神像上近3千萬元的黃金項鍊與珊瑚配飾後逃離，2犯嫌昨夜陸續落網，蘇澳警分局宣布追回千萬珠寶。（蘇澳警分局提供）

宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨被人入侵，洗劫珊瑚媽祖神像上近3千萬元的黃金項鍊與珊瑚配飾後逃離，2犯嫌昨夜陸續落網，蘇澳警分局今早宣布追回千萬珠寶。廟方表示，感謝各界守候關心，讓媽祖心愛聖物法飾得以重回身邊，將擇日掛回飾品。

南方澳進安宮管理委員會表示，「寶石珊瑚媽祖」靈感顯赫、神威無邊，冥冥之中顯聖，庇佑警方迅速破案，讓祂心愛的聖物法飾得以重回身邊，感謝全台各地及海內外友宮廟的祝禱支持、廣大信徒們守候祈願，以及地方長官、社會各界的關懷鼓勵。

請繼續往下閱讀...

廟方說，也要向蘇澳警分局及偵辦團隊表達最高敬意與深切謝意，感謝警方以高度專業與行動力，迅速查明真相、追回聖物，守護媽祖信仰，更維護全民心靈寄託，會擇期選一個好日子，為媽祖掛回配飾。

廟方指出，「寶石珊瑚媽祖」神威赫赫，靈感非常，庇佑警方，聖飾速返，後續亦將持續秉持正信精神，守護信仰、弘揚善念，讓天上聖母的慈光照耀海港，護佑世人平安。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法