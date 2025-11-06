為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南方澳進安宮3千萬失竊珠寶追回！珊瑚媽祖擇日掛回法飾

    2025/11/06 09:41 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨被人入侵，洗劫珊瑚媽祖神像上近3千萬元的黃金項鍊與珊瑚配飾後逃離，2犯嫌昨夜陸續落網，蘇澳警分局宣布追回千萬珠寶。（蘇澳警分局提供）

    宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨被人入侵，洗劫珊瑚媽祖神像上近3千萬元的黃金項鍊與珊瑚配飾後逃離，2犯嫌昨夜陸續落網，蘇澳警分局宣布追回千萬珠寶。（蘇澳警分局提供）

    宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨被人入侵，洗劫珊瑚媽祖神像上近3千萬元的黃金項鍊與珊瑚配飾後逃離，2犯嫌昨夜陸續落網，蘇澳警分局今早宣布追回千萬珠寶。廟方表示，感謝各界守候關心，讓媽祖心愛聖物法飾得以重回身邊，將擇日掛回飾品。

    南方澳進安宮管理委員會表示，「寶石珊瑚媽祖」靈感顯赫、神威無邊，冥冥之中顯聖，庇佑警方迅速破案，讓祂心愛的聖物法飾得以重回身邊，感謝全台各地及海內外友宮廟的祝禱支持、廣大信徒們守候祈願，以及地方長官、社會各界的關懷鼓勵。

    廟方說，也要向蘇澳警分局及偵辦團隊表達最高敬意與深切謝意，感謝警方以高度專業與行動力，迅速查明真相、追回聖物，守護媽祖信仰，更維護全民心靈寄託，會擇期選一個好日子，為媽祖掛回配飾。

    廟方指出，「寶石珊瑚媽祖」神威赫赫，靈感非常，庇佑警方，聖飾速返，後續亦將持續秉持正信精神，守護信仰、弘揚善念，讓天上聖母的慈光照耀海港，護佑世人平安。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播