    首頁 > 社會

    太子集團涉詐爆乳助理笑著交保 林智群：金管會應清查豪宅金源

    2025/11/06 10:01 即時新聞／綜合報導
    太子控股集團被控在柬埔寨從事洗錢及詐欺犯罪，我國檢、警、調掃蕩該集團在台公司。（資料照，調查局提供）

    太子控股集團涉在柬埔寨從事洗錢及詐欺犯罪，檢警調近日兵分多路搜索並查扣不法所得，其中太子集團主席陳志親信、集團財務長李添（中國籍）在台灣的助理劉純妤，因姣好的臉蛋和身材意外掀起外界討論。律師林智群則發文指出，「詐騙集團助理15萬元交保，當然開心啊」，「不過我覺得金管會應該參與反詐騙計畫」、「詐騙集團騙了一堆錢，到台灣拿了30幾億買了11戶豪宅，然後銀行都不覺得奇怪？建商也不覺得奇怪？賣房子，都不用管資金來源嗎？」

    美國司法部與我國財政部聯手，上月破獲以太子集團為首的超大型跨國詐騙組織，我國檢方進一步追查該集團在台資產，4日時動員警調人員兵分47路，進行大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等25名集團成員，並將集團二把手辜淑雯等11名被告移送北檢複訊。檢察官偵訊後，聲押禁見王、辜及集團幹部李守禮、邱子恩、涂又文共五人。

    至於中國籍男子李添的在台秘書劉純妤則是以15萬元交保，有媒體還拍到她穿著寬鬆格紋襯衫和一件低胸內搭，露出事業線，在交保後笑著離開地檢署的畫面，意外引發外界熱議。

    林智群在臉書則發文直言，「詐騙集團助理15萬元交保，當然開心啊！她應該是很邊緣的啦！其他四人都聲押欸」。

    林智群質疑，「不過我覺得金管會應該參與反詐騙計畫！這個太子詐騙集團騙了一堆錢，到台灣拿了30幾億買了11戶豪宅，然後銀行都不覺得奇怪？建商也不覺得奇怪？賣房子，都不用管資金來源嗎？」

    林智群表示，現在警察地檢署偵辦詐騙集團，都只能抓到車手、提供帳戶者這種小蝦米，根本是隔鞋搔癢！現在美國扣了140億美元的資產，台灣才後知後覺，扣了45億元（新台幣）。其實台灣很多豪宅的資金來源都有問題，金管會要不要清查一下呢？

    林智群也提到，詐騙集團騙來的錢，不可能放中國（大家都想潤了，誰還放錢在中國？），通常是放虛擬貨幣，不然就是放台灣這種金融管制寬鬆的國家（美國洗錢罪很重的！），台灣要查詐騙集團案件，從後端金流查起，是最有效的。

