獨家》醫師林思宏爭議+1！吃燒肉打人罵三字經 嗆「我禾馨集團」

禾馨醫療集團前營運長、婦產科主治醫師林思宏。（資料照）

禾馨醫療集團前營運長、婦產科主治醫師林思宏爭議再添一樁！今年2月在台北一家韓式燒肉店疑不滿鄰桌4名客人聲音太大，竟掐住其中一名男客人頸部，並朝另名男子揮拳，期間更不斷怒罵「幹X娘」等不雅字眼，還嗆聲自己是「禾馨集團」，被告傷害等罪。台北地檢署偵辦期間雙方達成和解，且被害人撤告，檢方予以不起訴處分。

林思宏曾捲入詐保案，2022年起訴，被檢方指控涉嫌指示旗下5家診所造假產婦診斷證明，協助上百名孕婦，向17家保險公司詐領6700萬餘元保險金，全案台北地院審理中；後來因造假名冊施打COVID-19疫苗，被依涉犯偽造文書罪判拘役120天，得易科罰金、緩刑2年定讞。

請繼續往下閱讀...

隔年林思宏又酒駕被逮，酒測值高達0.62毫克，被依公共危險罪送辦，當時他宣布辭去在禾馨醫療集團所有行政管理職位。士林地院2023年審理後判3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，另須向公庫支付20萬元，並向指定機關提供30小時義務勞務。

未料，這次爆發毆打事件。不起訴書指出，今年2月9日晚間8時許，林思宏前往台北市大安區市民大道一家燒肉店用餐，席間因音量問題與鄰桌4名客人引發口角，林思宏不滿上前掐住其中一名男子頸部，並失控毆打另名被害男子右臉，其餘2名女子在旁嚇得試圖阻擋，林思宏卻不斷怒罵三字經，「幹X娘」、「幹X娘機巴」等不雅字眼，甚至不斷稱自己是「禾馨集團、禾馨診所的人」。

事後4名被害人不滿，提告林思宏涉傷害、恐嚇、妨害名譽等罪，台北地檢署偵辦時，雙方就傷害及公然侮辱部分達成和解，並撤回告訴，檢方予以不起訴處分；至於恐嚇部分，檢察官認為，林思宏嗆聲自己是「禾馨集團、禾馨診所的人」等語，難認構成威脅，依罪嫌不足予以不起訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法