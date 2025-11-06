為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    情侶檔販賣咖啡包被逮 女子剛生幼兒獲判緩刑

    2025/11/06 09:29 記者蔡政珉／苗栗報導
    情侶檔販賣咖啡包被逮，女子剛生幼兒獲判緩刑。（資料照）

    情侶檔販賣咖啡包被逮，女子剛生幼兒獲判緩刑。（資料照）

    王姓男子與黃姓女子向上游取得咖啡包後裝入袋子內販賣賺取價差，王男去年5月間透過通訊軟體Telegram群組傳送販售消息，被警方發現後約定交易，結果王男、黃女雙雙被逮。苗栗地院法官近期審理後，依違反毒品危害防制條例判處王男有期徒刑2年1月；黃女則因剛生下幼兒，法官考量幼兒需人照顧且黃女無前科，依違反毒品危害防制條例判處黃女有期徒刑2年，緩刑5年，並應於判決確定之日起2年內，向公庫支付8萬元。

    王男在Telegram群組傳送販售咖啡包訊息後，被警方發現約定1萬元交易50包，王男、黃女之後開車在苗栗縣某間汽車旅館與誘捕偵查的警方交易，直接被逮。

    法官認為，王男、黃女因警方誘捕偵查被逮，員警實際無購毒意願，屬未遂犯；由於黃女在審理期間生下一名幼兒，法官考量黃女犯後態度良好、無前科，且須扶養剛誕下的幼兒，故宣告緩刑，且黃女需向公庫支付8萬元，以期符合緩刑目的。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播