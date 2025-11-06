為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    花蓮垃圾、回收場年燒11次 消防局點名2大元凶

    2025/11/06 09:16 記者王錦義／花蓮報導
    圖為花蓮吉安垃圾掩埋場火警畫面。（資料照）

    花蓮縣接連發生垃圾車、垃圾場及回收場火警，今年至今已發生11起，花蓮縣消防局調查指出，民眾應將鋰電池產品送交資源回收站，遺留火種應確實熄滅，避免發生意外。

    吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區9月15日疑似高溫自燃，消防員頂著烈日及高溫下滅火；沒想到同月20日換花蓮市垃圾掩埋場疑因沼氣外洩起火，市公所及消防隊緊急處理後，火勢很快獲得控制。另10月16日，花蓮市垃圾掩埋場再次火災，還有垃圾車及回收車等，類似事故層出不窮。

    消防局今指出，垃圾場火災肇因很多，包括高溫自燃、垃圾分解時可燃性氣體蓄積、民眾不當丟棄含鋰電池產品如行動電源爆炸，以及未澆熄的火種，包括菸蒂、蚊香、線香、木炭等，尤其鋰電池物品及未熄滅火種，一旦進入垃圾車壓縮艙內，因擠壓、碰撞或餘熱導致起火，非常容易引發火災事故。

    消防局火調科表示，根據廢棄物清理法第27條與第50條規定，民眾若任意棄置應回收廢棄物，可處1200元以上、6000元以下罰鍰。其中，行動電源屬應回收的電子電器類產品，應交由合法回收管道處理，切勿丟入垃圾車或一般垃圾中。

    火調科提醒，行動電源正確丟棄方式，應送交至花蓮縣各鄉鎮清潔隊資源回收站，或交由原購買店家或大型3C賣場回收箱。不得投入垃圾車或一般垃圾袋。火種丟棄前應以大量清水澆熄，確認無餘熱才可丟棄；或是可放置耐熱容器中，確認完全冷卻後再丟入垃圾袋，並避免與可燃物混合，降低引燃風險。

    消防局呼籲，民眾應提高防火與回收意識，正確處理含鋰電池廢棄物與火種，避免造成公共安全隱憂；另請回收業者加強垃圾回收場域安全維護，包括增設降溫設施及防止可燃性氣體蓄積設備等，大家共同注意及努力，就能防止重大火災發生。

