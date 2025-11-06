為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄重症插管女孩順利轉院台大 家長：感謝車友們一路禮讓

    2025/11/06 08:50 記者王榮祥／高雄報導
    高雄重症女孩今晨順利轉送台大，家人上網留言感謝大車裡讓。（民眾提供）

    高雄一名重症插管並裝上葉克膜的女孩，昨晚由救護車經國道1號轉診台大，今凌晨順利抵達；家長事後發文，感謝車友們一路禮讓。

    有家長昨在Threads上留言，女孩因肺部嚴重感染、插管並裝葉克膜，昨晚將由高雄義大轉院台大，請經過國道1號的朋友、看到救護車務必禮讓；立委柯志恩看到訊息，主動留言並協助聯繫警政署與台大醫，希望協助孩子儘速就醫。

    家長今晨再度發文說明，女孩已在凌晨0點45分抵達台大兒童醫院，由衷感謝義大醫療團隊與台大醫療團隊的全力照護，也特別感謝救護車司機一路專業、安全地護送。

    家長更公開感謝各大貨車、聯結車社群的車友們一路禮讓、立委柯志恩的協助，及所有為妹妹加油、祈福、在這段時間陪他們一起守望的朋友們。

    家長強調，現在最重要的是專心治療、一步一步穩定往前，每一份善意、每一句祝福都讓他們感受到力量，若這段時間造成任何不便，也敬請見諒，由衷感謝大家的體諒與幫忙。

    柯志恩喬警車開道 國道警婉拒：轉院女孩無「緊急需求」證明

