高雄78歲男誤信中樂透先繳8000元詐術 員警苦勸阻

詐騙老「中樂透獎」再現，詐團通知高雄78歲柯姓男子，再以LINE傳送「今彩539明牌」，誆稱柯男中獎了，但須先匯8000元才能領獎金，鼓山警方得知找到他，苦勸後成功阻詐。

鼓山分局今（6）日指出，旗津三路某超商前日有民眾持續與陌生人通話，並急著繳費，疑似遭詐，警方獲報立即趕往了解，員警趕赴現場發現柯男（78歲）正依照電話指示準備繳納新臺幣8000元。

員警上前詢問，柯男表示接到對方電話後，再透過網路聯絡，對方以LINE傳送「今彩539明牌」並稱柯翁中獎，但是須先掃條碼繳納8000元才能領取獎金，警方立即識破為典型詐騙手法，耐心向柯男說明。

警方表示，因熱心民眾發現柯翁於超商邊講電話邊操作條碼繳費，通話內容不斷提及「今彩539」與「繳納手續費」等字眼，民眾擔心他遇詐騙集團，便打電話向警方報案，員警耐心勸說這是中獎詐騙伎倆，並協助封鎖該詐騙帳號，柯男也恍然大悟，保住養老積蓄。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

