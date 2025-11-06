為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄78歲男誤信中樂透先繳8000元詐術 員警苦勸阻

    2025/11/06 08:41 記者黃良傑／高雄報導
    78歲男信中樂透詐術先繳8000元，警方苦勸阻詐。（民眾提供）

    78歲男信中樂透詐術先繳8000元，警方苦勸阻詐。（民眾提供）

    詐騙老「中樂透獎」再現，詐團通知高雄78歲柯姓男子，再以LINE傳送「今彩539明牌」，誆稱柯男中獎了，但須先匯8000元才能領獎金，鼓山警方得知找到他，苦勸後成功阻詐。

    鼓山分局今（6）日指出，旗津三路某超商前日有民眾持續與陌生人通話，並急著繳費，疑似遭詐，警方獲報立即趕往了解，員警趕赴現場發現柯男（78歲）正依照電話指示準備繳納新臺幣8000元。

    員警上前詢問，柯男表示接到對方電話後，再透過網路聯絡，對方以LINE傳送「今彩539明牌」並稱柯翁中獎，但是須先掃條碼繳納8000元才能領取獎金，警方立即識破為典型詐騙手法，耐心向柯男說明。

    警方表示，因熱心民眾發現柯翁於超商邊講電話邊操作條碼繳費，通話內容不斷提及「今彩539」與「繳納手續費」等字眼，民眾擔心他遇詐騙集團，便打電話向警方報案，員警耐心勸說這是中獎詐騙伎倆，並協助封鎖該詐騙帳號，柯男也恍然大悟，保住養老積蓄。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    高雄78歲男誤信中樂透先繳8000元詐術，員警苦勸阻詐。（民眾提供）

    高雄78歲男誤信中樂透先繳8000元詐術，員警苦勸阻詐。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播