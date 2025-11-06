嘉市傳假藉樂齡課程邀長輩入群 社會處：未辦此課程

文雅里有里民收到加群組邀約，學校、市府社會處都沒辦該課程°（民眾提供）

嘉義市文雅里一名里民近日收到朋友邀約，聲稱「嘉義市政府社會局」在文雅國小開「寶島教育」樂齡課程，可加入LINE群組報名參加，該里民察覺有異，向校方查證，文雅國小校長黃金木也在個人臉書貼文，「本校並未結合其他單位，或出借場地給任何單位辦理社區學習。請大家注意！」

市府社會處表示，沒有辦理此課程，如果打著社會處的名義，那就有問題。

文雅里志工、退休警官何忠明說，近日收到里民反映，有群組網友聲稱，市府在文雅國小辦理一些有關長輩唱歌、跳舞、肌力訓練班，要加入「寶島教育」樂齡課程群組申請，且一名「思柔」網友立即加該名里民為好友，聲稱加入群組就會傳送課程時間與登記表並一起交流。

何忠明說，經向文雅國小校長黃金木查證，學校沒有結合其他單位或出借場地給任何單位辦理社區學習，這樣的手法顯然是詐騙手法，呼籲里民勿加入群組，有問題可打165反詐騙專線洽詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

