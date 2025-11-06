為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    當年為賭拋妻棄子 法官判准二子拒養中風失明渣父

    2025/11/06 06:58 記者蔡彰盛／新竹報導
    為賭拋妻棄子，中風失明渣父遭二子拒養，法官判准。（情境照）

    為賭拋妻棄子，中風失明渣父遭二子拒養，法官判准。（情境照）

    新竹67歲的張姓男子40多年前結婚後，沉迷賭博不養家，日前中風雙眼失明，兩個兒子氣他當年拋妻棄子，提告拒絕對渣父的扶養義務，新竹地院判准。

    2個孩子指控，父親張男70年結婚後，都靠母親於縫紉廠工作供一家四口所有開銷使用。父親雖有工作，卻很少拿錢回家。後來因母親無力負擔家計，遂將二兄弟送回娘家託親人照顧。

    但父親依然故我，賺錢所得均供自己花用，整日吃、賭，回家即與母親爭吵，甚至盜領母親存款。兄弟從國小到國中畢業，皆由母親及娘家人資助才得以維持生計，父親全然未負起教養責任。

    後來父親竟又以未考取公立高中為由，將長子趕出家門，且完全不提供金錢。致長子僅能打零工、住工廠賺錢養活自己，歷經半工半讀，靠自己在外生活成長。而次子於國中就讀數月後隨即輟學，開始在餐廳打工於17歲結婚。

    父親頻繁酒醉在家隨地便溺，甚至作勢要打母親。父親要求房、車皆歸其所有後，始同意於95年離婚。

    張父則到庭表示今年年初中風，兩眼均失明，平常會尿失禁，需要旁人攙扶才能行走。坦承曾經有一段時間在賭博，因為需要才偷領妻子的錢。

    法官審酌張男長期怠於扶養照顧二個孩子，未擔負起為人父之責，致孩子成長過程全仰賴母親，甚至自力更生，從未受父愛照拂，因此判准兩個兒子免除對其扶養義務。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播