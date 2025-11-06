當年為賭拋妻棄子 法官判准二子拒養中風失明渣父

為賭拋妻棄子，中風失明渣父遭二子拒養，法官判准。（情境照）

新竹67歲的張姓男子40多年前結婚後，沉迷賭博不養家，日前中風雙眼失明，兩個兒子氣他當年拋妻棄子，提告拒絕對渣父的扶養義務，新竹地院判准。

2個孩子指控，父親張男70年結婚後，都靠母親於縫紉廠工作供一家四口所有開銷使用。父親雖有工作，卻很少拿錢回家。後來因母親無力負擔家計，遂將二兄弟送回娘家託親人照顧。

但父親依然故我，賺錢所得均供自己花用，整日吃、賭，回家即與母親爭吵，甚至盜領母親存款。兄弟從國小到國中畢業，皆由母親及娘家人資助才得以維持生計，父親全然未負起教養責任。

後來父親竟又以未考取公立高中為由，將長子趕出家門，且完全不提供金錢。致長子僅能打零工、住工廠賺錢養活自己，歷經半工半讀，靠自己在外生活成長。而次子於國中就讀數月後隨即輟學，開始在餐廳打工於17歲結婚。

父親頻繁酒醉在家隨地便溺，甚至作勢要打母親。父親要求房、車皆歸其所有後，始同意於95年離婚。

張父則到庭表示今年年初中風，兩眼均失明，平常會尿失禁，需要旁人攙扶才能行走。坦承曾經有一段時間在賭博，因為需要才偷領妻子的錢。

法官審酌張男長期怠於扶養照顧二個孩子，未擔負起為人父之責，致孩子成長過程全仰賴母親，甚至自力更生，從未受父愛照拂，因此判准兩個兒子免除對其扶養義務。

