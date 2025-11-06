為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    抓浪貓回家養反被咬 暴怒男街頭虐殺罰21萬

    2025/11/06 06:04 記者王捷／台南報導
    動物保護法規定，任意宰殺或虐待動物，可處2年以下徒刑或拘役，並科20萬至200萬元罰金。（資料照）

    張姓男子想抓流浪貓回家養反被咬傷，一時氣憤持金屬鎖頭虐殺，台南地方法院依動保法判刑2月，併科罰金21萬，全案可上訴。

    張男今年8月間早上在台南市住處前，發現一隻流浪貓，因此動手抓貓準備帶回家飼養，未料被咬一口後怒火中燒，竟拿金屬鎖頭朝貓頭部與身體猛力揮打，導致貓當場死亡，鄰居許男從監視器發現異狀，立即上前制止並報警，警二分局到場查扣凶器鎖頭。

    檢方比對許男的供詞、監視器截圖、貓屍與扣案物照片，依動物保護法第12條不得任意宰殺的規定，聲請以簡易判決處刑。

    動保法第12條規定，除經主管機關核准等特定情形外，不可以任意宰殺動物，如果故意傷害或宰殺動物，致其嚴重殘缺或死亡，可處2年以下徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰金。若情節重大，使用藥物或槍械造成多數動物死亡，最高可判5年徒刑並公布姓名與違法事實。

    南院簡易庭認為，張男因一時氣憤未克制情緒，用金屬鎖頭連續施力，造成動物痛苦並死亡，顯示對自然生命的輕忽，綜合考量以後，量處2月徒刑、併科罰金21萬。

