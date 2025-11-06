為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    被控霸凌急遞退休報告 南警「超慢跑主任」低調復出

    2025/11/06 06:09 記者王捷／台南報導
    南警某分局勤務中心主任被控在辦公室超慢跑、霸凌部屬，因擔心被究責急遞退休報告，但內部調查遲未展開，主任見風向轉變，悄悄抽回退休申請，繼續留任原單位。（記者王捷攝）

    南警某分局勤務中心主任被控在辦公室超慢跑、霸凌部屬，因擔心被究責急遞退休報告，但內部調查遲未展開，主任見風向轉變，悄悄抽回退休申請，繼續留任原單位。（記者王捷攝）

    台南市某警分局勤務中心「超慢跑主任」被部屬指控霸凌，擔心究責，一遞出退休報告，但內部調查雷聲大雨點小，悄悄將退休報告抽回，分局強調並非不查，而是沒具名檢舉，且也沒有指明誰霸凌，讓調查陷入瓶頸。

    上個月，有警員在網路指控分局的「超慢跑主任」平常值勤偷懶，在辦公室超慢跑、划手機，且仗著職權在辦公室對部屬冷嘲熱諷，放大部屬瑕疵，甚至在同仁面前貶低他人、取笑他的努力，刻意孤立他，使整個辦公室瀰漫低氣壓與恐懼氛圍，身心壓力沉重到讓人難以專心工作。

    由於指控沒有具名，經過內部調查，確認「超慢跑主任」的身分，在分局勤務中心任職，分局當時對外說明，將調查是否有霸凌問題，主任也受到壓力，當下遞出退休報告。

    消息傳出後，由於勤務中心主任職缺是警界普遍認為的「好缺」，不少同階警官紛紛打聽時程，準備爭取接任，豈料經過快一個月，霸凌調查小組仍未成立，主任悄悄抽回退休報告，繼續在原單位任職。

    有部分基層警員認為不公平，警官常以「內部管理」為由做不恰當的管理，現代不應該還用過去的老方法管理部屬，認為督察單位應該主動介入調查，維護健康的職場環境。

    分局則強調，不是推諉調查，是警員自稱受到霸凌，不但未具名，也沒有指稱霸凌者是誰，未明確指出單位，雖然分局內部初步判斷勤務中心主任的行為與指控描述相符，但應秉持公平原則，在沒有明確對象前，不該啟動正式調查，但是如果依程序提出正式申訴或檢舉，分局絕對依規定調查，不會包庇任何人，也希望基層不要誤會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播