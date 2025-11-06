為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃園南門市場火災 民代驚喊「天啊！」

    2025/11/06 01:59 記者陳璟民／桃園報導
    桃園區南門市場昨晚遭遇火劫，議員黃瓊慧在網路社群發文，對市場燒到剩骨架，心中五味雜陳。（圖擷取自議員黃瓊慧Threads）

    桃園區南門市場昨晚遭遇火劫，議員黃瓊慧在網路社群發文，對市場燒到剩骨架，心中五味雜陳。（圖擷取自議員黃瓊慧Threads）

    昨晚（5日）約9點半，桃園市桃園區最大的傳統市場南門市場慘遭祝融肆虐，市府消防局獲報迅速動員灌救，多位市議員在臉書、Threads（脆）等網路社群發文關注，如議員余信憲很快掌握訊息，在其臉書開頭就驚喊「天啊！」，議員黃瓊慧也在Threads表達「南門市場大火，看到市場燒到剩下骨架，心中真的五味雜陳…」。

    議員黃家齊、許家睿、余信憲都呼籲，現場濃煙密布，請市民朋友不要靠近，並注意空氣品質與自身安全，家戶請緊密門窗，感謝第一線辛苦的救災人員；許家睿還期盼火勢趕快撲滅，不要有傷亡。

    火勢在昨晚11點50分左右控制，黃瓊慧再於Threads貼文，寫著「目前火勢受到控制，但因有瓦斯，所以零星氣爆產生…」；對於聽聞有攤商昨才買進一百多萬元魚產品，卻直接被這場火燒光，老闆趕抵現場見狀痛哭失聲，黃說，將請市府經發局協助市場攤商度過難關。

    桃園區南門市場昨晚遭遇火劫，議員許家睿在網路社群發文，盼火勢快熄滅，不要有傷亡。（圖擷取自議員許家睿Threads）

    桃園區南門市場昨晚遭遇火劫，議員許家睿在網路社群發文，盼火勢快熄滅，不要有傷亡。（圖擷取自議員許家睿Threads）

