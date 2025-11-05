為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    傳奇車手麥拉倫Senna超跑曝光! 黑錢「大洗白」 太子集團豪車一次看

    2025/11/05 23:25 記者王定傳／台北報導
    專案小組扣到的麥拉倫McLaren Senna，該車以F1傳奇車手洗拿為名。（調查局提供）

    專案小組扣到的麥拉倫McLaren Senna，該車以F1傳奇車手洗拿為名。（調查局提供）

    檢警調掃蕩柬埔寨太子集團在台公司，查出該集團在台公司，用境外不法所得購置北市和平大苑豪宅及名車，昨查扣多部名車，除已曝光的Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri外，更有以巴西藉F1傳奇賽車手冼拿（Aryton Senna）為名的麥拉倫Senna超跑，及法拉利SF90、藍寶堅尼休旅車Urus等豪車，令人咋舌。

    專案小組調查，太子集團涉嫌以在台灣成立公司方式，把境外黑錢「洗白」，其中部分資金疑購入多輛名車，包含2億的布加迪Bugatti Chiron、1.6億的馬王法拉利LaFerrari、1億元的麥拉倫 McLaren P1，還有8000萬的保時捷918 Spyder，光跑車市值就超過5億。

    不僅如此，專案小組昨還扣到藍寶堅尼Urus、麥拉倫 Senna等，其中，麥拉倫Senna是以著名傳奇車手洗拿為名，洗拿是巴西賽車手，三屆一級方程式世界車手冠軍，1994年，洗拿在聖馬利諾大獎賽意外身亡。洗拿相當受到車迷的愛戴，被稱為車神，是一級方程式歷史上最偉大的車手之一。

    市值2億的布加迪Bugatti Chiron。（調查局提供）

    市值2億的布加迪Bugatti Chiron。（調查局提供）

    太子集團車庫內的馬王拉法拉利市值高達1.6億元。（調查局提供）

    太子集團車庫內的馬王拉法拉利市值高達1.6億元。（調查局提供）

    太子集團車庫內的1億元的麥拉倫 McLaren P1。（調查局提供）

    太子集團車庫內的1億元的麥拉倫 McLaren P1。（調查局提供）

    8千萬的保時捷918 Spyder（調查局提供）

    8千萬的保時捷918 Spyder（調查局提供）

    專案小組扣到Lamborghini Urus休旅車。（調查局提供）

    專案小組扣到Lamborghini Urus休旅車。（調查局提供）

    布加迪兒童玩具車「Bugatti Baby II」全球限量500輛。（調查局提供）

    布加迪兒童玩具車「Bugatti Baby II」全球限量500輛。（調查局提供）

    查扣的Vespa 946機車竟是與Christian Dior 聯名款，全球限量946台。（調查局提供）

    查扣的Vespa 946機車竟是與Christian Dior 聯名款，全球限量946台。（調查局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播