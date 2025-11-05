傳奇車手麥拉倫Senna超跑曝光! 黑錢「大洗白」 太子集團豪車一次看

專案小組扣到的麥拉倫McLaren Senna，該車以F1傳奇車手洗拿為名。（調查局提供）

檢警調掃蕩柬埔寨太子集團在台公司，查出該集團在台公司，用境外不法所得購置北市和平大苑豪宅及名車，昨查扣多部名車，除已曝光的Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri外，更有以巴西藉F1傳奇賽車手冼拿（Aryton Senna）為名的麥拉倫Senna超跑，及法拉利SF90、藍寶堅尼休旅車Urus等豪車，令人咋舌。

專案小組調查，太子集團涉嫌以在台灣成立公司方式，把境外黑錢「洗白」，其中部分資金疑購入多輛名車，包含2億的布加迪Bugatti Chiron、1.6億的馬王法拉利LaFerrari、1億元的麥拉倫 McLaren P1，還有8000萬的保時捷918 Spyder，光跑車市值就超過5億。

不僅如此，專案小組昨還扣到藍寶堅尼Urus、麥拉倫 Senna等，其中，麥拉倫Senna是以著名傳奇車手洗拿為名，洗拿是巴西賽車手，三屆一級方程式世界車手冠軍，1994年，洗拿在聖馬利諾大獎賽意外身亡。洗拿相當受到車迷的愛戴，被稱為車神，是一級方程式歷史上最偉大的車手之一。

市值2億的布加迪Bugatti Chiron。（調查局提供）

太子集團車庫內的馬王拉法拉利市值高達1.6億元。（調查局提供）

太子集團車庫內的1億元的麥拉倫 McLaren P1。（調查局提供）

8千萬的保時捷918 Spyder（調查局提供）

專案小組扣到Lamborghini Urus休旅車。（調查局提供）

布加迪兒童玩具車「Bugatti Baby II」全球限量500輛。（調查局提供）

查扣的Vespa 946機車竟是與Christian Dior 聯名款，全球限量946台。（調查局提供）

