桃園區深夜多起火警！南門市場火勢猛烈 周遭住戶急喊「快關門窗」

桃園區南門市場晚間火警。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市桃園區今（5）日晚間不平靜，包括文化街、中平路、復興路都傳出火警，其中，位於南門市場的文化街攤販，晚間9點30分左右發生火警，火勢迅速延燒、濃煙竄升，周邊路段煙霧瀰漫，桃園市消防局獲報出動桃園、龜山區消防分隊趕往灌救中。

消防人員表示，起火處為地上1層鐵皮結構建築物，出動消防人員79名、消防車35輛、救護車2輛趕往救援。

火警連帶影響周邊空氣品質，周邊住戶說，南門市場附近道路都是煙，也聞到很臭的味道，急喊「快點關閉門窗」，里長也趕到現場協助疏散攤商、住戶，現場持續灌救中，三民路、南華街等路段暫時封閉，請民眾先行改道。

桃園區南門市場晚間9點30分左右發生火警，火勢迅速延燒、濃煙竄升。（記者李容萍攝）

桃園區南門市場火警，周邊路段暫時封閉。（記者李容萍攝）

