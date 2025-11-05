家暴累犯違反保護令踹壞被害人門鎖 金門檢逕行拘提聲押獲准

金門楊姓男子再涉犯家庭暴力防治法案件，檢方向法院聲請羈押獲准。（記者吳正庭攝）

金門1名有多次違反家庭暴力防治法遭法院判刑的楊姓男子，9月又違反保護令，至被害人居所瘋狂飛踢、猛踹前後大門數次，導致門鎖毀損；金門地檢署認為楊男有反覆實施違反保護令之虞，依家暴法簽發拘票並逕行拘提，10月31日向金門地方法院聲請羈押獲准。

金門地檢署表示，楊男2024年起即因家庭暴力案件，多次經法院判處有期徒刑確定，並執行完畢，竟又於2025年9月17日，明知依照民事通常保護令不得對被害人等實施身體、精神上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為、不得直接或間接對被害人為騷擾的聯絡行為，再違反保護令，前往被害人等居所外，以腳瘋狂猛踹前、後大門數次，導致門鎖毀損不堪使用。

檢方指出，檢察官陳岱君偵辦此案、了解相關案情，主動依家庭暴力防治法簽發拘票，指揮承辦員警對楊男逕行拘提到案，訊問後認為楊男涉犯家庭暴力防治法的違反保護令等罪嫌疑重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢方說，為落實家庭暴力防治法立法精神，對於被告或犯罪嫌疑人犯家庭暴力罪或違反保護令罪嫌疑重大，且有繼續侵害家庭成員生命、身體或自由之危險，金門地檢署一定依法全力偵辦，避免被害人繼續受害。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

