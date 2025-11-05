11/5 今彩539頭獎開1注！800萬獎落台南

11月5日開獎的第114000268期今彩539頭獎開1注。（台彩提供；本報合成）

11月5日開獎的第114000268期今彩539頭獎開1注，由台南市安定區新吉里新吉61之1號1樓的「上福商行」開出。

第114000268期今彩539中獎號碼為「11、14、15、27、39」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共166注中獎，每注可得2萬元；參獎共6314注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5506注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000268期39樂合彩中獎號碼為「11、14、15、27、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共225注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬654注中獎，每注可得1125元。

第114000268期3星彩中獎號碼為「819」，壹獎共102注中獎，每注可得5000元。

第114000268期4星彩中獎號碼為「8424」，壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法