變態！大叔1月內3次男扮女裝戴假陽具街頭嚇人 判拘役50日

台中市黃姓男子，今年3月在大里街頭男扮女裝公然「遛鳥」，嚇壞目擊民眾，法官依公然猥褻判刑。（江和樹提供）

台中黃姓男子2020年就因妨害風化遭緩起訴，沒想到不知悔改，今年3月22日先穿女裝、戴假陽具在大里新甲路「遛鳥」，接著4月3日、4月13日又先後兩次，上半身穿女性服裝，下半身沒穿戴上假陽具，到馬路上「遛鳥」，並手持自拍棒自拍，公然猥褻，法官痛斥他不知悔改，依2個公然猥褻判拘役50日。

檢警調查，黃男2020年就曾因妨害風化案件經檢方緩起訴，卻不知警惕，今年3月22日早上10點多男扮女裝，還戴上假陽具裸露在外，直接在大里區新甲路、立中街口馬路上「遛鳥」，並手持自拍棒自拍，嚇壞路過民眾，警方得知後查出是黃男所為，將他移送法辦，今年9月台中地院依公然猥褻罪判他罰金8000元。

沒想到隔沒幾天，4月3日中午12點多，黃男又在大里區立仁一路住處內，先穿著長度僅及腰部的女性服飾，且下半身未著衣物，並戴上假陽具裸露於外後，到馬路上「遛鳥」，並手持自拍棒自拍，公然猥褻。

接著4日13日下午2點多，黃男又在他位於大里區立仁一路住處內，先穿著長度僅及腰部的女性服飾，且下半身未著衣物，並戴上假陽具裸露於外後，再步行至住處外面的馬路上，持自拍棒拍攝，民眾看到向警方報案，員警查獲後將他依公然猥褻送辦。

黃男在偵訊時原否認犯行，不過台中地院審理時改口坦承犯行，法官痛斥他已是累犯不知悔改，為滿足一己私慾，在不特定人均得共見共聞的馬路上，公然穿戴假陽具裸露步行，造成用路人驚嚇及反感噁心，2個公然猥褻各判處拘役30日，合併應執行拘役50日。

台中市黃姓男子，今年3月、4月前後3次在街頭公然「遛鳥」，嚇壞目擊民眾，落網稱只是好玩，露的是「假陽具」。（記者陳建志翻攝）

