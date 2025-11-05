全民識詐防詐 成功國小師生參訪澎縣警局小小波麗士體驗營

警犬隊是澎湖縣政府警察局招牌，小小波麗士體驗營為主角。（澎湖縣政府警察局提供）

澎湖縣湖西鄉成功國小為提升學童的安全意識與自我保護能力，今（5）日由師生約40餘人至警察局五德人力發展中心參訪。活動中，警察局精心規劃多項宣導課程，透過寓教於樂的方式，讓學童認識警察工作，並學習基本的防範知識，強化法治觀念與自我保護能力。

活動由交通隊率先登場，透過生動講解與實例，引導學童認識各類交通號誌的意義，並強調道路安全的重要性。接著由鑑識科帶領學童體驗指紋採集，讓孩子們親手印製指紋，感受鑑識工作的細膩與專業。隨後進行大型重型機車試乘及試戴模擬3D酒醉眼鏡體驗，學童們興奮不已，紛紛拍照留念，場面熱鬧非凡。

壓軸登場的是警犬隊精彩演練，學童們反應熱烈，尤其在警犬進行緝毒演練時，精準嗅出藏匿毒品，現場掌聲不斷，頻頻驚呼「好厲害喔！」

局長林温柔說：「教育是預防犯罪最根本的力量，警察不只是執法者，更是社會安全的守護者。透過學校的教學參訪活動，希望能讓孩子們從小建立正確的法治觀念與自我保護意識，培養遵守交通規則的習慣，並具備防範詐騙的基本能力，也讓警察的角色更貼近社區與校園。」

澎湖縣政府警察局將一秉初衷，教育向下扎根理念，持續推動校園安全宣導與互動體驗活動，深化警民合作，共同打造安全、友善的學習環境。

成功國小師生參加小小波麗士體驗營，學習收穫滿滿。（澎湖縣政府警察局提供）

