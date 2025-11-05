桃園男子順手牽羊竊走行李箱半小時遭逮 同車友人被揪出是通緝犯

許姓男子順手牽羊他人暫放路旁空地的行李箱，半小時內就被警方逮到，並在車內搜出贓物。（記者鄭淑婷翻攝）

45歲許姓男子在等候友人時，順手牽羊擺在路旁空地的行李箱，桃園警分局龍安派出所獲報，調閱監視器循線查獲許男，在其車內起出贓物，同車35歲余姓友人經盤查出是通緝犯，被解送歸案。

龍安所昨晚7點20分接獲被害人報案，稱為圖方便，將行李箱放於路旁空地，裡面裝的是衣物及旅行買的土特產，並無貴重物品，打算停好車再過來拿，沒想到幾分鐘的時間就不見了。

請繼續往下閱讀...

警員黃泓翔、楊盛宇依規定受理後，調閱周邊監視器，發現被害人離開的空檔，停放於附近的1輛汽車駕駛下車將行李箱帶走，經鎖定車號追緝，半小時內就在八德區大福街將該車攔下，並在車內起獲行李箱。

警方調查，涉案許男當時駕車到案發處等待友人時，見被害人的行李箱擺在空地，趁無人注意，將行李箱竊走後離開現場；另，員警於盤查許男同車余姓友人時，發現他因涉及毒品案，已被發布通緝，許被依竊盜罪嫌送辦，余則被逮捕並解送歸案。

許姓男子順手牽羊他人暫放路旁空地的行李箱，半小時內就被警方逮到，並在車內搜出贓物。（記者鄭淑婷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法