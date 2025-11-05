發文混合「普發、墜樓」2標題 男散布謠言裁罰3000元

楊姓男子散布謠言，被法院裁定罰鍰3000元。（記者張文川翻攝）

台北市文山區楊姓男子在社群軟體「Threads」發文指出，「市長拒絕超徵普發，台中市民清晨墜樓」，將兩件不相關的新聞標題混為一談，也未作任何評論解釋，台北市警局文山一分局認為他涉散布謠言，依違反社會秩序維護法移送法辦，台北地院新店簡易庭裁定處以罰鍰3000元。

文山一分局移送指出，楊男於今年7月29日，在住處以自己的Threads帳號發布「市長拒絕超徵普發，台中市民清晨墜樓」貼文。

警方認為，楊男明知普發現金與台中墜樓事件，是2件分開的事情，彼此之間互相沒有因果關係，仍企圖以誤導方式，製造及散布謠言，足以影響公眾安寧秩序。台北市刑警大隊循線查出是楊男所為，約談到案，交轄區文山一分局移送法院裁處。

散布謠言，足以影響公共安寧者，依社維法規定，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。法官於裁定中說明，「謠言」乃無事實根據、憑空捏造、無的放矢；散布方式，不論出於口頭或文字，也不以發生實害為必要，皆可構成。

法官調查後認為，楊男對於自身違序行為的事實坦承不諱，並有該貼文截圖為證，其發文內容已違反社維法散布謠言，足以影響公共安寧，審酌楊男為大學畢業、家境勉持、配合調查的態度等情狀，裁定處以罰鍰3000元。

