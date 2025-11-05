為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    詐團假借普發1萬現金騙3百萬元 警方趁車手上網咖逮人

    2025/11/05 17:21 記者王冠仁／台北報導
    警方在一家網咖內逮到張姓車手，並將其送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方在一家網咖內逮到張姓車手，並將其送辦。（記者王冠仁翻攝）

    住在台北市士林區的一名婦人，日前接獲詐騙集團假冒的「郵局人員」電話，騙說她的個資被盜用，還被拿去申辦「普發現金1萬元」業務；婦人嚇得不知所措，詐團再假冒員警編理由騙走她3百萬元。警方獲報後追查，鎖定車手身分與行蹤，在昨天循線於一間網咖內逮到他，將他依詐欺罪嫌送辦。

    警方調查，這名婦人在上月28日接獲詐騙集團假冒的「郵局人員」電話，對方謊稱她個資外洩，被人拿去盜領政府普發的1萬元現金；詐團隨後再謊稱要轉接給警方，但電話那頭的「警務人員」一樣是詐騙集團假冒，假警察用手機通訊軟體再騙說此事是刑案，她要將名下財產領出來交給警方保管，「不然就是共犯」。

    婦人嚇得六神無主，慌忙之中依對方所說，將名下3百萬元現金以面交方式交給「假警察」。但事後婦人的家人發現此事，察覺婦人被騙，氣得報警。

    士林分局隨即透過監視器畫面、通聯分析，迅速鎖定當時前來向婦人取款的是25歲張姓車手，並於昨天循線掌握張前往一間網咖，火速逮人。

    據悉，張聲稱自己只是上網找工作，後來發現有「快遞」職缺，再依上級指示前往取款，還說自己每領一次可以賺10萬元。

    警方最後將張依詐欺、洗錢防制法送辦，同時也正深入追查幕後詐騙集團。

    警方再次呼籲，政府單位及警方絕不會以電話、LINE或面交方式要求民眾交付現金或代管財產。若接獲疑似詐騙電話、簡訊或通訊軟體訊息，應立即撥打110或165反詐騙專線查證。

    警方昨天在一家網咖內逮到張姓車手（打碼）。（記者王冠仁翻攝）

    警方昨天在一家網咖內逮到張姓車手（打碼）。（記者王冠仁翻攝）

    張姓車手向婦人拿走3百萬元。（記者王冠仁翻攝）

    張姓車手向婦人拿走3百萬元。（記者王冠仁翻攝）

