詐團盯上普發現金 假冒郵局、檢警詐財300萬 逮1人聲押禁見

一萬元普發現金已成為詐團新的詐騙手段。（資料照，記者湯世名攝）

普發現金1萬元政策今日上路，開放網路登記，檢警發現詐騙集團早已寫好利用這波普發潮遂行詐騙的劇本，詐團假冒郵局人員通知民眾，謊稱其遭冒名申辦普發現金，詐團再以假檢警名義聲稱他涉嫌洗錢，從而詐走300萬元。

士林地檢署昨日（4日）指揮士林警分局，赴桃園市搜索張姓車手的住處，帶回訊問後移送，檢察官郭宇倢複訊後認為有共犯尚未到案，張男有勾串及反覆實施詐欺取財之虞，今向士林地院聲請羈押禁見。

請繼續往下閱讀...

士檢指出，詐欺集團於今年10月間，假冒郵局人員打電話給被害人，謊稱有人冒用被害人的名義申辦「普發現金1萬元」，使被害人信以為真後，詐團再派「假檢警」連絡被害人，說他的帳戶涉入洗錢，指示被害人操作網路銀行協助查證，被害人上當，陸續依指示匯出共300萬餘元。被害人事後發現對方失聯，才驚覺受騙。

警方獲報後展開追查，報告士檢指揮偵辦，鎖定提轉現金的張姓男子，4日持搜索票前往桃園市執行搜索，帶回張男訊問後，認定他涉犯參與犯罪組織、三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪、洗錢等罪，嫌疑重大，有勾串及反覆實施詐欺犯罪之虞，向士院聲請羈押禁見。

士檢指出，普發現金今已開始登記，為免政府的美意成為詐騙集團覬覦的目標，利用此時機詐財，籲請民眾提高警覺，避免受騙，若收到「普發現金」的相關可疑電話、訊息或通知，可撥打警政署反詐騙諮詢專線「165」、或財政部諮詢專線「1988」查詢。

