    太子集團涉跨國吸金詐騙 被美方制裁2台女首度曝光

    2025/11/05 16:22 記者王定傳／台北報導
    被美國財政部制裁的台灣女子施亭宇。（記者王定傳攝）

    被美國財政部制裁的台灣女子施亭宇。（記者王定傳攝）

    檢警調昨兵分47路掃蕩太子集團在台公司，並拘提靈魂人物王昱棠、人資主管辜淑雯，及被美國財政部制裁的2名台灣人黃婕、施亭宇等25名被告，辜女昨移送台北地檢署複訊後聲押禁見；王昱棠等人因夜間停止訊問，今下午移送北檢複訊，其中，黃婕、施亭宇首度在鏡頭前曝光，面對媒體詢問，不發一語。

    專案小組調查，太子集團為了隱匿跨國犯罪所得，在台灣成立多家公司，包含已被美國制裁的台灣太子不動產投資、聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣共9家公司，另有3家公司如：尼爾創新、天旭國際科技、顥玥數位科技，也為太子集團所掌控。

    專案小組查出，台灣太子涉主導利用聯凡等8家空殼公司，以現金或貸款方式，購入「和平大苑」豪宅，部分房貸餘款由尼爾公司繳交，以此隱匿金流；不僅如此，該集團涉從2017年成立天旭公司，透過辜淑雯招募工程師撰寫程式，發展線上博奕，並透過顥玥公司作為客服，王昱棠隱身幕後負責管理，而該公司最上層為陳志的核心財務助手李添等人。

    除發展線上博奕、購買豪宅外，專案小組還發現，在美國發布制裁新聞後，王昱棠涉指示天旭的幹部李守禮，將4台名車過戶到第三人名下，同時指示幹部邱子恩，連夜將7台名車開往北市內湖等地藏放，另外還指示手下將台灣太子名下1千餘萬元，轉到尼爾公司名下而涉及洗錢。

    此外，太子集團的觸角甚至有延伸到帛琉涉及犯罪行為，王蕾絢、黃婕、施亭宇共3名台灣女子因此被美方財政部制裁，專案小組這次也拘提黃婕、施亭宇2人到案，調查其等是否協助太子集團，以投資名義在帛琉從事不法行為，至於王蕾絢則早已離境。

    被美國財政部制裁的台灣女子黃婕。（記者王定傳攝）

    被美國財政部制裁的台灣女子黃婕。（記者王定傳攝）

    太子集團在台靈魂人物王昱棠。（記者王定傳攝）

    太子集團在台靈魂人物王昱棠。（記者王定傳攝）

