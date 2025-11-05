為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    太子集團車庫驚人！5億超跑、限量機車 200萬布加迪玩具車遭查扣

    2025/11/05 16:25 記者吳昇儒／台北報導
    太子集團車庫內市值2億的布加迪Bugatti Chiron。（調查局提供）

    太子集團車庫內市值2億的布加迪Bugatti Chiron。（調查局提供）

    布加迪兒童玩具車「Bugatti Baby II」全球限量500輛。（調查局提供）

    布加迪兒童玩具車「Bugatti Baby II」全球限量500輛。（調查局提供）

    查扣的Vespa 946機車是與Christian Dior聯名款，全球限量946台。（調查局提供）

    查扣的Vespa 946機車是與Christian Dior聯名款，全球限量946台。（調查局提供）

    〔記者吳昇儒／台北報導〕從事跨國洗錢及詐欺、博弈犯罪的太子控股集團在台成立多家公司，還將不法所得匯來台灣隱藏；檢警調查扣該集團車庫時，驚見總價超過5億的布加迪、法拉利等超跑逸品，就連一旁的布加迪玩具車，竟要價200萬元。更誇張的是，查扣的Vespa 946機車，竟是與Christian Dior聯名款，全球限量946台，目前要價上百萬元。

    偵辦人員追查發現，該集團在台有大量資金流動，除了購買高級地段豪宅、車位外，更購入超跑，其中包含市值2億的布加迪Bugatti Chiron、1.6億的馬王法拉利 LaFerrari、1億元的麥拉倫 McLaren P1，還有8000萬的保時捷918 Spyder，光跑車市值超過5億。

    現場也發現一輛布加迪玩具車「Bugatti Baby II」，全球限量500輛；車身以3D列印打造，搭配真皮座椅，雖然標榜是玩具車，但成人也能開上路，未升級前時速可達45公里，升級後可衝到70公里。

    車庫內連機車都不平凡，偵辦人員查扣的Vespa 946機車，坐墊及側邊均有Christian Dior的Logo，經查竟是與Christian Dior聯名款，全球限量946台，雖上市價格95萬元，但目前身價已經超過百萬元，仍持續上漲中。

    馬王法拉利市值高達1.6億元。（調查局提供）

    馬王法拉利市值高達1.6億元。（調查局提供）

    1億元的麥拉倫McLaren P1。（調查局提供）

    1億元的麥拉倫McLaren P1。（調查局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播