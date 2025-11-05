太子集團車庫驚人！5億超跑、限量機車 200萬布加迪玩具車遭查扣

太子集團車庫內市值2億的布加迪Bugatti Chiron。（調查局提供）

布加迪兒童玩具車「Bugatti Baby II」全球限量500輛。（調查局提供）

查扣的Vespa 946機車是與Christian Dior聯名款，全球限量946台。（調查局提供）

〔記者吳昇儒／台北報導〕從事跨國洗錢及詐欺、博弈犯罪的太子控股集團在台成立多家公司，還將不法所得匯來台灣隱藏；檢警調查扣該集團車庫時，驚見總價超過5億的布加迪、法拉利等超跑逸品，就連一旁的布加迪玩具車，竟要價200萬元。更誇張的是，查扣的Vespa 946機車，竟是與Christian Dior聯名款，全球限量946台，目前要價上百萬元。

偵辦人員追查發現，該集團在台有大量資金流動，除了購買高級地段豪宅、車位外，更購入超跑，其中包含市值2億的布加迪Bugatti Chiron、1.6億的馬王法拉利 LaFerrari、1億元的麥拉倫 McLaren P1，還有8000萬的保時捷918 Spyder，光跑車市值超過5億。

現場也發現一輛布加迪玩具車「Bugatti Baby II」，全球限量500輛；車身以3D列印打造，搭配真皮座椅，雖然標榜是玩具車，但成人也能開上路，未升級前時速可達45公里，升級後可衝到70公里。

車庫內連機車都不平凡，偵辦人員查扣的Vespa 946機車，坐墊及側邊均有Christian Dior的Logo，經查竟是與Christian Dior聯名款，全球限量946台，雖上市價格95萬元，但目前身價已經超過百萬元，仍持續上漲中。

馬王法拉利市值高達1.6億元。（調查局提供）

1億元的麥拉倫McLaren P1。（調查局提供）

