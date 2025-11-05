為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    藝人夏于喬父夏世紘助跨國吸金10億 判刑2年4月確定入獄

    2025/11/05 16:06 記者張文川／台北報導
    藝人夏于喬父親夏世紘（紅外套）。（資料照）

    藝人夏于喬父親夏世紘（紅外套）。（資料照）

    藝人夏于喬的父親夏世紘，協助新加坡來台的富南斯集團在台吸金，還成立「夏爸團隊」擴大吸金規模，不法吸金10.8億餘元，一審台北地院依違反銀行法罪判夏世紘2年4月，夏世紘上訴請求輕判，二審高等法院認定夏世紘涉案頗深，初期即提供101大樓辦公室供集團召開說明會，並擔任「大領導」，維持一審刑期；最高法院今駁回夏的上訴確定，近期須入獄，法院已通知檢方啟動防逃機制。

    判決指出，富南斯集團於2016年間從新加坡派白偉宏來台設點，白男找上夏于喬的父親夏世紘協助提供位於101大樓的鑫宏公司場地，舉辦說明會並招攬會員；夏世紘並受富南斯集團招攬成為集團的「大領導」，成立「夏爸團隊」吸收投資人加入。

    富南斯集團從2017年起，雇用講師、業務員等對外招攬會員，誆稱研發出AI人工智慧，同時推銷投資美國股票的套裝課程，宣稱投資每單位1萬元美金，每月保證獲利8%，另有分紅8%，總共16%的高利潤，吸引2千多名會員投入資金。

    檢方調查，富南斯集團自2017年2月至2019年12月，1年10個月期間共吸金10億8015萬多元，夏世紘參與期間吸金9億2263萬多元，起訴夏世紘等16人。一審台北地院判夏世紘2年4月，其餘15人各判刑1年至3年10月不等徒刑，並沒收犯罪所得。

    二審高等法院認為，本案吸金規模達1億元以上，夏世紘是該集團來台初期即被招攬為在台的大領導，他提供辦公室供集團召開說明會、招攬投資人，一審量刑2年4月適當，駁回上訴。

    夏男上訴，最高法院今評議後認為二審判決沒有違誤，上訴無理由，駁回上訴定讞。

