私人招待所暗藏德州撲克賭場 警逮10人送辦

私人招待所包廂內暗藏德州撲克賭場，遭警方破獲。（記者邱俊福翻攝）

台北市忠孝東路5段一棟住商混合大樓內的私人招待所，包廂除供人唱歌，也偷偷對外日租給他人經營德州撲克賭場，轄區台北市警信義分局福德街派出所據報後，經多日蒐證，上月29日深夜一舉破獲，將招待所、現場與賭場3名負責人，以及荷官、員工及賭客等共計10人逮捕，警詢後分別依賭博罪及社會秩序維護法移送偵辦、裁處。

警方表示，該處私人招待所隱身大樓地下室，共有4間包廂，除3間包廂供人唱歌飲酒外，有1間包廂還對外以日租方式，租給他人經營德州撲克賭場，收取租金牟利。

上月29日，楊姓賭場負責人向該招待所承租包廂後，便以通訊軟體號召賭客前來，換取籌碼聚賭，警方據報上門一舉破獲，除逮捕楊姓賭場負責人、荷官及6名賭客，也將招待所鍾姓負責人、溫姓現場負責人等2人也帶回偵辦。

現場則查扣現金賭資3萬3500元、籌碼賭資63萬7900元、預備籌碼賭資2044萬4650元、籌碼抽頭金1萬9200元及撲克牌、計時器、監視器、點鈔機、筆記型電腦、智慧型手機等相關證物。

警方查扣現金賭資、籌碼、撲克牌、計時器、監視器、點鈔機、筆記型電腦等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

