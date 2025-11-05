為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    花蓮工地驚見人骨 警方到場：年代久遠

    2025/11/05 16:13 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮吉安鄉仁里五街一處私有地正在進行住宅改建工程，今天工人用怪手挖地基的時候，疑似挖到人類骨骸立刻報警。（記者王錦義攝）

    花蓮吉安鄉仁里五街一處私有地正在進行住宅改建工程，今天工人用怪手挖地基的時候，疑似挖到人類骨骸立刻報警。（記者王錦義攝）

    花蓮吉安鄉仁里五街一處私有地正在進行住宅改建工程，今天工人用怪手挖地基的時候，疑似挖到人類骨骸立刻報警，警方初步查驗發現骨頭泛黃，疑似年代相當久遠，全案依無主屍骨案報請檢察官相驗。

    初步了解，這棟2層樓的RC建物原在1974年興建，由於房屋老舊拆除，成為空地，最近準備開始興建新建物，今（5）日開挖基地，上午10點多工人挖掘時疑似挖到人骨，立即通知地主，地主立即撥打110通知警方前往處理。全案依無主屍骨案報請檢察官相驗。

    據了解，目前發現的主要有大腿骨、下顎等等不完整骨頭，相當泛黃，看上去就是年代久遠，位置約在地下約1米5左右，已經超出原有房屋地基到了原土層，目前先擴大挖掘找尋其他部位，全案依無主屍骨案報請檢察官相驗。

    花蓮吉安鄉仁里五街一處私有地正在進行住宅改建工程，今天工人用怪手挖地基的時候，疑似挖到人類骨骸立刻報警。（民眾提供）

    花蓮吉安鄉仁里五街一處私有地正在進行住宅改建工程，今天工人用怪手挖地基的時候，疑似挖到人類骨骸立刻報警。（民眾提供）

    花蓮吉安鄉仁里五街一處私有地正在進行住宅改建工程，今天工人用怪手挖地基的時候，疑似挖到人類骨骸立刻報警。（記者王錦義攝）

    花蓮吉安鄉仁里五街一處私有地正在進行住宅改建工程，今天工人用怪手挖地基的時候，疑似挖到人類骨骸立刻報警。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播