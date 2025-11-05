花蓮工地驚見人骨 警方到場：年代久遠

花蓮吉安鄉仁里五街一處私有地正在進行住宅改建工程，今天工人用怪手挖地基的時候，疑似挖到人類骨骸立刻報警。（記者王錦義攝）

花蓮吉安鄉仁里五街一處私有地正在進行住宅改建工程，今天工人用怪手挖地基的時候，疑似挖到人類骨骸立刻報警，警方初步查驗發現骨頭泛黃，疑似年代相當久遠，全案依無主屍骨案報請檢察官相驗。

初步了解，這棟2層樓的RC建物原在1974年興建，由於房屋老舊拆除，成為空地，最近準備開始興建新建物，今（5）日開挖基地，上午10點多工人挖掘時疑似挖到人骨，立即通知地主，地主立即撥打110通知警方前往處理。全案依無主屍骨案報請檢察官相驗。

據了解，目前發現的主要有大腿骨、下顎等等不完整骨頭，相當泛黃，看上去就是年代久遠，位置約在地下約1米5左右，已經超出原有房屋地基到了原土層，目前先擴大挖掘找尋其他部位，全案依無主屍骨案報請檢察官相驗。

