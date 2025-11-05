北市男PO文問「蔣萬安何時發2萬」 信義警認造謠送辦法官不罰

台北市王姓男子今年7月底在網路社群發文「蔣萬安什麼時候發兩萬？」被信義警分局認為造謠移送，士林地院裁定不罰。可抗告。而地方是否普發超徵稅金，台北市長蔣萬安（見圖）表示，錢和責任都在中央。（資料照）

台北市王姓男子今年7月底在網路社群發文指稱「台北超徵收539億、每個人可以領到2萬、蔣萬安什麼時候發兩萬？」等語，被台北市信義警分局認為造謠，依違反社會秩序維護法移送法院，士林地院審理後認為，王男是在發表政治評論，不致影響公共安寧，裁定不罰。可抗告。

信義分局移送指出，王男於2025年7月29日下午2時許，在社群軟體「脆（Threads）」發文，內文指出「台北超徵收539億、每個人可以領到2萬、蔣萬安什麼時候發兩萬？」「國民黨喊普發一萬就沒看過你們下標題，這是假訊息、現在每個跑出來說普發四萬是假訊息」。

王男又稱：「梗圖早上一出，婆婆媽媽公公四處信以為真，蔣萬安跟盧秀燕也是馬上回應，半天翻一次頁、這麼好用還不用」等。警方認為王男發文前未經查證事實，涉犯社維法散布謠言，移送士林地院裁處。

士院法官認為，所謂「散布」者，乃散發傳布於公眾之意，行為人主觀上須有將「明知為不實事實」仍散布於公眾的目的，客觀上則須以語言、文字捏造不實事實，以謠言的方式呈現，再散布於公眾，且謠言的內容須「足以使聽聞者心生畏懼與恐慌」，而有影響公共安寧的情形，才構成開罰要件。

法官指出，王男張貼的文字內容，應僅是對普發現金的時事進行評論，涉及政治性言論自由，自應採嚴謹的標準看待，縱使他的言論會使不同政治立場的人感到不快，也不致影響公共安寧，不符違反社維法的要件，裁定不罰。

