太子集團在台主嫌王昱棠 下午送抵北檢複訊

太子集團在台主嫌王昱棠，今下午3時28分送抵台北地檢署複訊。（記者王定傳攝）

從事跨國洗錢及詐欺、博弈犯罪的太子控股集團在台成立多家公司，還將不法所得匯來台灣隱藏。檢警調昨日兵分多路搜索，查扣45億不法所得，更拘提集團在台最高幹部王昱棠及陳志親信辜淑雯等25人。主嫌王昱棠昨日夜間要求停止訊問，今日下午抵台北地檢署接受檢察官複訊，全程不發一語。

專案小組調查，台灣太子公司涉利用聯凡等8家空殼公司，斥資38億購入北市「和平大苑」11戶豪宅與48個車位，藉此隱匿金流；並以台北101成立天旭公司，發展線上博弈賭博。集團被制裁訊息曝光後，在台共犯一度緊急藏放名車。

偵辦人員更查出，該集團在台成立的公司有台灣太子不動產投資、聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣9家，另尼爾創新、天旭國際科技、顥玥數位科技3家公司也為該集團所掌控。

此外，太子集團的觸角也延伸至帛琉，辦案人員懷疑王蕾絢、黃婕、施亭宇3名台灣女子協助太子集團以投資帛琉名義從事賭、詐不法，其中王女已離境。

昨日，該集團在台二把手辜淑雯等11名被告移送北檢複訊，另王姓主嫌等14人決定夜間停止訊問。

辜女經檢察官連夜偵訊後，認為其涉犯洗錢防制法、賭博、詐欺及組織犯罪防制條例等罪，有羈押的事實及必要性，今清晨5時30分，向法院聲請羈押禁見。

今日上午開始該集團李姓女員工等人陸續送抵台北地檢署，其中包含王姓主嫌手下的李姓幹部。主嫌王昱棠則於今日下午抵達，全程不發一語。

王昱棠旗下李姓幹部送抵北檢複訊。（記者王定傳攝）

