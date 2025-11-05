桃園男施用喪屍煙彈毒駕害命 法院裁定羈押

涉嫌毒駕肇事致死的黃嫌被警方拘捕，訊後移送檢方偵辦，檢察官向法院聲請羈押獲准。（資料照）

桃園市33歲黃姓男子3日晚間涉嫌毒駕肇事，撞上前方小貨車，導致67歲戴姓貨車駕駛傷重不治，警方在黃男車內副駕駛座搜出8顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，其中7顆已施用過，警詢後依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官訊後認為黃男毒駕致死罪嫌重大，向桃園地方法院聲請羈押，桃園地院今（5）日裁定羈押。

警方調查，黃男案發時駕駛白色Lexus轎車，沿龜山區忠義路一段從林口往龜山方向高速行駛，超越多輛車子，在忠義路一段與光峰路口，突然高速撞擊同向戴男駕駛的小貨車，造成小貨車失控撞上路邊燈桿，還波及路旁3輛車，戴男被夾在扭曲變形的車頭，後方車斗也破裂、車上工具四散，戴男被救出時，心肺功能停止，就近送往林口長庚醫院搶救仍告不治。

員警現場處理時發現黃男精神恍惚，隨即在其車內副駕駛座搜出8顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯、電子煙桿主機兩支，其中7顆煙彈已施用過，研判毒駕惹禍。

經查，黃男有毒品前科，居住在上龜山。無辜喪命的戴男住在下龜山，當時下班駕車返家卻遭遇死劫，戴男膝下無子，與妻子相依為命；戴妻悲泣說，丈夫從事水電工作，早出晚歸打拚，如今丈夫撒手而去，她不知道該怎麼辦。家屬更痛批毒駕害命，法律應該給予嚴厲制裁。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

被毒駕撞擊的小貨車嚴重變形，戴姓駕駛被救出送醫急救不治。（資料照）

被毒駕撞擊的小貨車嚴重變形，貨架散落一地，戴姓駕駛被救出送醫急救不治。（資料照）

