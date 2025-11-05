竹聯幫勾串移工走私6公斤大麻 埋包公墓旁草叢仍被查獲

男子蘇盛鴻被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

竹聯幫天龍堂成員蘇盛鴻，涉嫌跟越南籍逃逸移工運毒集團合作，今年7月自馬來西亞以泡麵盒、汽車模型玩具盒的包裹盒夾藏大麻入境，由越南移工領取包裹，埋在新北市八里區第一公墓旁草叢內，蘇男再趁暗夜取毒；警方陸續逮捕蘇男與潘姓、范姓2名逃逸越南籍移工到案，起獲市價逾千萬元的6.6公斤大麻，檢方已將3人起訴。

刑事警察局偵三大隊第三隊表示，今年7月9日接獲關務署台北關通報，自馬來西亞郵寄來台的2件泡麵盒、汽車模型玩具盒國際包裹，有部分盒內夾藏共18包大麻，重約4373公克，隨即組成專案小組追查，發現2個包裹分別寄往新北市八里區的2家店面，因皆無收件人，退回八里郵局。

請繼續往下閱讀...

7月15日，25歲潘男指示23歲范男，前往郵局代領2個包裹返回住處，范男隨後又出門，依潘男給予手機定位經緯度的地點，將包裹帶往新北市八里區第一公墓旁草叢，以草覆蓋後離去；當晚，25歲蘇男持鐵鏟、圓鍬前往該處草叢，除拿取2包裹，又往土下挖出另外埋藏的大麻2295公克。

埋伏警方見狀，將蘇男逮捕，查扣大麻，再循線逮捕范男，之後又循線追出指揮范男的潘男到案，依毒品罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後，蘇、潘2男聲押獲准，范男則飭回、限制住居，上月底全案起訴。

由於黑幫成員結合跨國毒梟，利用逃逸移工以埋包的方式設置層層斷點，以不直接面交之「埋包」方式交付毒品予實際貨主，警方將持續溯源追查幕後的運毒集團與隱身幕後的其他共犯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣泡麵盒、汽車模型玩具盒國際包裹、犯案手機、鐵鏟、圓鍬等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣泡麵盒、汽車模型玩具盒國際包裹、犯案手機、鐵鏟、圓鍬等贓證物。（記者邱俊福攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法