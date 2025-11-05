查辦光電開發弊案偵查、環保並重 橋檢檢察官嚴維德獲卓揆表揚

橋頭地檢署檢察官嚴維德（中）查辦和山光電案獲行政院表揚。（橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署檢察官嚴維德，積極查辦高雄大樹和山光電開發弊案，致力於打擊非法廢棄物回填及環保犯罪，兼顧司法偵查及環境保護，行政院長卓榮泰親自表揚，肯定其守護國土與環境的傑出表現。

大樹區和山光電案場業者違法開發山坡地逾2萬5000平方公尺，且未依水土保持計畫施工，造成案場大面積裸露與水土流失，今年6月間時值梅雨及颱風季，危及下游和山社區安全，嚴維德秉持「從嚴從速偵辦、積極溯源究責、加強回復原狀」原則，指揮專案小組深入追查幕後決策者，迅速聲請羈押獲准，協同高雄市政府督促業者實施山坡地整治與植生復育，逐步恢復山坡地植生後提起公訴。

橋頭地檢署檢察長張春暉指出，嚴維德不僅將涉案被告聲請羈押提起公訴，並請高雄市政府持續督促廠商將山坡地植生覆蓋率回復至符合水土保持技術規範之程度；經現場履勘，確認第一期工程違規太陽能光電板基座已經拆除，第二期工程現場植生已舖設完成、3座滯洪沈砂池及排水溝、集水井皆已完成，兼顧山坡地復育及避免水土流失危險。

全案不僅從嚴追訴不法責任，亦與高雄市政府合作督促業者重建受損地貌，兼顧司法偵查及其環境保護並行原則，共同維護國土安全與經濟永續發展。

