為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    普發現金登記開跑 基檢同步45家郵局播放「四不守則」防詐

    2025/11/05 15:34 記者林嘉東／基隆報導
    普發現金1萬元今（5日）開放預約登記。基隆地檢署同步在基隆市45家郵局支局撥放「普發現今四不守則」防詐宣導短片，提高民眾防詐觀念。（記者林嘉東翻攝）

    普發現金1萬元今（5日）開放預約登記。基隆地檢署同步在基隆市45家郵局支局撥放「普發現今四不守則」防詐宣導短片，提高民眾防詐觀念。（記者林嘉東翻攝）

    普發現金1萬元今（5日）上午8時起開放預約登記，身分證或居留證尾數為「0、1」的民眾可於今日率先於官方網站（網址「10000.gov.tw」）完成資料填寫後登記入帳。基隆地檢署同步在基隆市45家郵局支局播放「普發現金四不守則」防詐宣導短片，提高民眾防詐觀念，並呼籲民眾若有任何疑問主動向檢警等單位查證，保障自身權益。

    基隆地檢署檢察長柯宜汾指示主任觀護人林順昌，今天上午在基隆市轄內45家郵局、支局營業大廳，播放法務部錄製的「普發現金四不守則」防詐宣導短片，並提供予基隆郵局，提醒民眾防詐觀念；中華郵政基隆郵局林賽萍局長對此深表認同，並表達高度支持。

    檢察長柯宜汾呼籲，民眾若有疑慮應主動向相關單位查證，以保障自身權益。基隆地檢署為貫徹「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，除了積極查辦詐騙份子，截斷不法金流，降低犯罪損害，以有效提升民眾的防詐意識外，針對此次普發現金1萬元的活動亦會持續尋找其他合適的播放平台，提升民眾觀看防詐宣導短片的機率，保護民眾財產安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播