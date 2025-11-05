普發現金登記開跑 基檢同步45家郵局播放「四不守則」防詐

普發現金1萬元今（5日）開放預約登記。基隆地檢署同步在基隆市45家郵局支局撥放「普發現今四不守則」防詐宣導短片，提高民眾防詐觀念。（記者林嘉東翻攝）

普發現金1萬元今（5日）上午8時起開放預約登記，身分證或居留證尾數為「0、1」的民眾可於今日率先於官方網站（網址「10000.gov.tw」）完成資料填寫後登記入帳。基隆地檢署同步在基隆市45家郵局支局播放「普發現金四不守則」防詐宣導短片，提高民眾防詐觀念，並呼籲民眾若有任何疑問主動向檢警等單位查證，保障自身權益。

基隆地檢署檢察長柯宜汾指示主任觀護人林順昌，今天上午在基隆市轄內45家郵局、支局營業大廳，播放法務部錄製的「普發現金四不守則」防詐宣導短片，並提供予基隆郵局，提醒民眾防詐觀念；中華郵政基隆郵局林賽萍局長對此深表認同，並表達高度支持。

檢察長柯宜汾呼籲，民眾若有疑慮應主動向相關單位查證，以保障自身權益。基隆地檢署為貫徹「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，除了積極查辦詐騙份子，截斷不法金流，降低犯罪損害，以有效提升民眾的防詐意識外，針對此次普發現金1萬元的活動亦會持續尋找其他合適的播放平台，提升民眾觀看防詐宣導短片的機率，保護民眾財產安全。

