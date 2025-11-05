拿300萬真鈔誘捕車手被搶走 警逮4嫌但錢仍下落不明

嫌犯案發時竟持棍棒攻擊警方。（資料照）

台北市警方上月30日一場誘捕詐騙集團行動時，遭3名男子持棍棒攻擊，警方雖當場逮捕1名少年，但其餘共犯趁亂搶走裝有300萬元真鈔的包包後駕車逃逸，警方先逮2嫌，昨晚又在新竹縣湖口鄉逮獲在逃的28歲陳姓男子，但300萬元仍然下落不明，警方還在追查中。

警方調查，被害的50歲陳姓男子日前透過28歲曾男介紹，與35歲林男相約購買虛擬貨幣，7月間雙方相約面交付28萬元，陳男事後查看「冷錢包」卻發現虛擬貨幣消失，詢問對方卻遭封鎖，他認為對方使詐，上月底前往中山分局長春派出所報案。

陳男為揪出林男，在網路又辦一個新帳號，再次找到林的交易訊息，假裝要購買300萬元虛擬貨幣，並將面交資訊告訴警方，雙方相約在台北市民權東路3段一處超商面交，警方在旁埋伏。

警方曾告知陳男交易時要用玩具鈔票，但陳男認為對方會當場點算金額，警方可趁數鈔時逮人，執意拿出300萬元現金真鈔誘捕對方。

沒想到面交時，林男開車率蒲姓及王姓少年到場，蒲、王一下車就要搶走陳身上的背包，埋伏員警見狀一擁而上，蒲、王居然拿出棍棒、刀械攻擊員警，導致2名員警受傷，趁亂搶走陳男裝有300萬現金的背包，並將背包丟到林男的轎車附近。林男見苗頭不對，待車上另名陳姓男子下車撿走背包後，隨即踩油門加速離去。

警方說，蒲姓少年當場被逮，王姓少年原本想跑回林車上，但林男開車落跑，他發現自己被「丟包」後，也以徒步方式逃離現場，隨後再搭車返回新竹跟林男會合，據悉，蒲姓少年落網後承認，在抵達現場前，就知這次是「假交易、真搶劫」。

警方隔天就在新竹縣先逮林、王兩人，警方查出林等人疑似與幫派組織「風飛砂」有關聯，後循線逮居中牽線的曾男，昨再逮陳男，詢後依強盜、組織犯罪、違反洗錢防制法、妨害公務等罪嫌送辦，並追查300萬元流向。

林姓嫌犯被警方逮捕。（資料照）

