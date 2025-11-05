桃園5警壓制揮刀醉漢釀死 高院認執法無過失也判無罪

桃園5警處理酒醉揮刀鬧事醉漢，將他壓制並上銬，防止危害他人，不料醉漢送醫不治，高院認定5員警執法無過失，均判無罪。（記者楊國文攝）

桃園市警局蘆竹分局彭姓等5名員警，6年前處理游姓男子酒後在街頭揮刀鬧事，為防止游男傷及他人，將他壓制在地卻造成休克昏倒，送醫不治，桃園地檢署認定5名員警壓制的過失行為，與游男死亡有因果關係，均依過失致死罪嫌起訴，但桃園地院認為5名員警執法過程已盡注意義務，並無不當，均判無罪。全案上訴，高等法院認為5名員警依現行犯逮捕，施以管束及上銬，合法及且無過失，今均判無罪；檢方可上訴。

蘆竹分局2019年8月20日接獲報案，光明路一家餐廳門口發生糾紛，游姓男子酒後情緒失控，拿出折疊式鋸刀在街頭揮舞，南崁派出所呂姓、鍾姓警員趕往處理，呂員先上前勸說，卻遭游男揮拳打傷臉部，遂呼叫林姓、許姓及陳姓等3名警員到場支援，5人合力將游男壓制在地、分別以膝蓋抵住游男雙肩及四肢，由陳員反銬游男雙手，游男過程中發出嘔吐、呻吟等聲音，游男女友也3度向員警反應「太用力」，游男因5名員警未減輕力道而昏迷，經送醫搶救2天後不治。

檢方調查游男的死因為「酒精中毒」及「姿勢性窒息」，檢方認為，游男當時發出呻吟、嘔吐聲，警員不顧他已被上銬，仍持續重壓在地，認定5名員警均有過失，且與游男死亡間有因果關係，依過失致死罪嫌起訴5人。

桃園地院審理認為，游男當時處於極度酒醉，非理性且極度激動狀態，手持鋸刀與他人發生爭執，又攻擊員警，拒不配合上銬，有危害他人生命及公共安全之虞，警方實施壓制行為屬合法且必要。

另外，游男遭上銬後，警方壓制的人數、力道及部位，均伴隨游男抗拒情形減緩而有相應調整及降低強度，並持續注意其身體狀況、通報救護車將游男送醫，員警對游男的傷勢處置已盡注意義務，並無不當，判5名員警均無罪。

檢方不服上訴，高等法院認為，法醫研究所解剖暨鑑定報告認定游男死亡原因是「姿勢性窒息」且與警員之壓制行為相關，仍有諸多存疑之處，參酌游男心臟阻塞情形已達足以導致心因性猝死程度，加上游男死亡前有情緒激動（酒後鬧事）、身體掙扎（被壓制過程）、酒精作用（心臟損害）等外部因素存在，無法證明游男死亡原因為檢方所指的「姿勢性窒息」。

高院也指出，呂員等5人當場依現行犯逮捕游男，施予管束及上銬，防止他繼續對旁人有危害行為，符合發動逮捕及管束要件，壓制過程中，亦注意游男狀況，並無過失，今仍判5人無罪。

