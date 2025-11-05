竹光路酒駕釀2死 竹市警今起3日大執法

新竹市警察局連續3日執行「不禮讓行人暨酒後駕車大執法」專案勤務。（市府提供）

新竹市竹光路近日發生酒後駕車、行人違規釀2死悲劇，為有效落實車輛停讓行人及酒駕零容忍，保障用路者通行安全與權益，新竹市警察局今起至7日規劃連續3日執行「不禮讓行人暨酒後駕車大執法」專案勤務，請民眾注意配合。

警察局表示，經分析今年迄今酒後駕車A1類交通事故案件為3件4人，與去年同期（2件2人）比較，增加1件2人，反映部分駕駛人仍存僥倖心理、未能落實酒後不駕車的觀念；另分析今年A1類整體交通事故為18件23人，其中行人死亡3人，與去年同期24件24人，行人死亡11人比較，減少6件1人，行人死亡減少8人，顯示防制行人事故具有成效，故此次大執法除了強力取締酒後駕車行為外，同時在行人穿越頻繁路口提高見警率，防制行人違規及車輛不暫停讓行人違規3者並重，確保車輛駕駛及行人雙方交通安全。

警察局呼籲用路人酒後切勿駕車，如有交通需求，可尋找代駕或搭乘大眾交通運輸工具或計程車，酒駕不僅將自身置於高度風險之中，更嚴重影響其他用路人的安危，強調切勿存有冒險或僥倖心態，務必拒絕酒駕，才不會因一時輕忽而造成難以挽回之悲劇。

「酒駕零容忍！」市府強調，將透過警方強力執法，消彌酒後駕車的不法行為，也呼籲行人行經路口應遵守交通規定，穿越馬路千萬不要貪圖方便跨越安全島、雙黃線或低頭滑手機，並養成「停、看、聽」的習慣。執法不是以開單為目的，而是為了讓「用路人」擁有更安全交通環境，期盼透過「員警重點執法」及「市民同時守法」合作下，讓竹市交通環境朝向更安全的方向邁進。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

