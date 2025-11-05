參加婚宴比腕力釀骨折求償142萬遭駁回 法官：有風險是社會常識

陳姓女子參加友人婚宴上台和莊姓女子比腕力造成骨折，向莊女求償142萬元，台中地院法官認為比腕力有風險是「社會常識」，判決駁回。（記者陳建志攝）

台南陳姓女子去年7月到台中參加友人婚宴，席間上台抽捧花，並被安排和莊姓女子比腕力，不料陳女輸了手被扣壓卻出現右肱骨骨折，陳女提告向莊女求償142萬元，台中地院法官審理時認為，腕力比賽有風險是「社會常識」，陳女不能推諉說不知道，因未舉證莊女有何惡意或違規行為，不成立過失侵權責任，判決駁回。

判決指出，陳姓女子去年7月6日晚上到台中一家婚宴會館參加友人婚禮，席間婚禮主持人點名上台抽捧花，並參與腕力比賽遊戲，不料陳女和另一名莊姓女子比賽時手竟被壓到骨折，出現右肱骨位移骨折併橈神經損傷的傷勢。

請繼續往下閱讀...

陳女指出，後續接受復位內固定手術，且傷後需休養3至6個月及專人照護，除忍受身體、生理上不適與痛苦及生活不便外，心理亦備受折磨，包括醫藥費、交通費、薪資損失、精神撫慰金，向莊女求償142萬9351元。

莊女雖未出庭，不過提出答辯狀，指陳女是大學物理治療系畢業，並做過7年的物理治療師，應知道腕力比賽有拉傷、韌帶扭傷的風險，陳女自己同意參加比賽，有部分責任，且應由陳女就她成立侵權行為的要件負舉證責任。

陳女在審理時表示，當時我們都站在桌子旁僵持很久，莊女出力把我的手壓下去，因為當下我的手直接斷掉，我就沒有叫停，我也沒有說不要比；莊女則說，當時我被分派到跟陳女比腕力，比賽當下陳女並沒有叫暫停或示警有何不舒服，我認為我沒有違規，我沒有離開位置或搶拍。

法官認為，比腕力稍有不慎即可能會造成手臂，肩部等處肌肉的扭傷，甚至有可能傷到骨骼，此為比腕力固有的風險，而此固有風險為「社會常識」，陳女不能推諉說不知道。

既然陳女自願與莊女進行腕力比賽，表示已允諾並同意承擔此競賽所帶來的風險，且陳女又未舉證莊女有何惡意、違反比賽規則的情形，因此莊女以手壓制並造成陳女傷害的行為，屬於陳女允諾，阻卻違法，不成立過失侵權責任，判決駁回。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法