保全員賣帳戶辯母需錢動手術 法官狠打臉判刑4月

徐姓保全員被控提供身分證、健保卡與自然人憑證，供詐騙集團騙走2名被害人14萬餘元，被基隆地院依洗錢罪判處4月徒刑，併科4萬元罰金。（記者林嘉東攝）

徐姓保全員被控提供身分證、健保卡與自然人憑證，供詐騙集團騙走2名被害人14萬元餘元。基隆地院審理時，徐辯稱，他未提供帳戶給詐團，是因為媽媽需要錢動手術，才拍雙證件照、寄自然人憑證給對方借錢，但法官以徐有向銀行申請貸款的經驗，已知道向銀行申貸，並不須自然人憑證等理由狠打臉，依洗錢罪判處徐男4月徒刑，併科4萬元罰金。

37歲徐姓停車場保全員，被控去年9月間提供詐團帳戶後，詐團隔月，以投資詐騙等詐騙手法，騙走2名被害人合計14萬餘元存款；警方獲報溯源查出被害人匯入的帳號為徐男所有。

請繼續往下閱讀...

徐到案辯稱，被害人匯入的帳戶，並不是他開的帳戶；他當時因為母親需要錢動手術，在臉書看到借款訊息，才依對方指示以手機拍下身分證、健保卡後LINE給對方，再把自然人憑證寄給對方，不知對方以他的名字開帳戶騙人。

法官審理時不信徐男辯解認為，徐在審理時坦承，有因為缺錢向銀行貸款的經驗，銀行並未要求他要提供自然人憑證，徐卻違反過去的經驗法則，把自己的自然人憑證寄給對方，顯與常情不符，加上，徐男未能提出為何寄自然憑證等資料給對方的LINE對話紀錄，佐證他並未幫助詐團洗錢，因此依洗錢罪判徐男4月徒刑，併科4萬元罰金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法