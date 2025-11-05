為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    500多萬元金條丟苗栗貓裏山公園 獨居老翁：睡在公園忘了帶走

    2025/11/05 13:50 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市貓裏山公園一早被發現價值500多萬元的7條金條及6萬多新台幣、1萬多人民幣被棄置，警方受理追查失主為67歲獨居老翁。（記者彭健禮攝）

    苗栗市貓裏山公園一早被發現價值500多萬元的7條金條及6萬多新台幣、1萬多人民幣被棄置，警方受理追查失主為67歲獨居老翁。（記者彭健禮攝）

    苗栗市貓裏山公園一早被發現價值500多萬元的7條金條及6萬多新台幣、1萬多人民幣被棄置，苗栗警方排除與宜蘭南方澳進安宮珊瑚媽祖竊案有關，追查確認該批金條是在地一名67歲獨居老翁購買並將老翁從高鐵列車上追回。他向警方表示，怕金條、現金被偷，都是隨身攜帶，昨晚睡在公園，早上離開時忘了將包包帶走。

    今早到貓裏山公園晨運的民眾，於公園忠烈祠前廣場平台旁的花圃，發現整疊的千元台幣、百元人民幣鈔票，因現今詐騙猖獗，懷疑是假鈔或有詐，無人靠近。市公所接獲通報，派員到場赫然發現可能是真鈔，趕緊報警，初步清點6萬多元台幣、1萬多元人民幣，此外，還有用小布袋分裝的5兩金條7塊，附有保證書。

    警方除同步請市公所調閱貓裏山公園相關監視器影像，追查棄置人身分，惟沒有拍攝到棄置位置的監視器鏡頭，不過警方在袋內發現有金條交易單據，由南苗一家銀樓於8月間售出，派員前往該家銀樓查訪，掌握金條買主是在該名獨居老翁。

    警方再查出老翁手機撥打聯繫，結果是高鐵列車行車人員接應。高鐵行車人員跟警方說老翁說要去南投找手機，但老翁卻搭北上列車且手機就在老翁手上，行車人員正處理中，就接獲警方來電。老翁疑有失智情況。

    經警方向高鐵人員說明後，高鐵人員協助老翁轉搭南下列車回到苗栗，由警方前往高鐵站將老翁載回派出所指認，並經與售出銀樓業者確認，為老翁所有。

    苗栗市貓裏山公園一早被發現價值500多萬元的7條金條及6萬多新台幣、1萬多人民幣被棄置。（圖由民眾提供）

    苗栗市貓裏山公園一早被發現價值500多萬元的7條金條及6萬多新台幣、1萬多人民幣被棄置。（圖由民眾提供）

    圖 圖
    圖 圖
