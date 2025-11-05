為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    要出人命了！ 懷孕34週少婦深夜突陣痛 暖警鳴笛開道護送

    2025/11/05 14:01 記者許國楨／台中報導
    林婦丈夫衝進警所求助。（警方提供）

    林婦丈夫衝進警所求助。（警方提供）

    台中一名懷孕34週的林姓少婦深夜腹痛難耐，丈夫情急下開車直奔派出所求助，員警得知原委立刻鳴笛開道，原本10多分鐘路程，警車全程閃燈疾馳僅花3分鐘就抵達醫院，林婦送進急診後立刻生產，母子平安，丈夫感動直呼：「感謝警察！」

    第五分局今天說，這起溫馨事件發生在上月底深夜，當時一輛銀色轎車突急煞在松安派出所門口，只見一名男子氣喘吁吁衝進派出所大喊：「我太太快生了！」，員警黃正佑、黃韋霖原以為是報案，聽清楚後立刻行動，一人開巡邏車鳴笛開道，一人聯絡醫院並通報勤務，全力搶時間。

    當時26歲林婦懷孕僅34週，屬於早產高風險，腹痛劇烈、臉色慘白，丈夫更是緊張到語無倫次，警方一路鳴笛護送，協助疏導路口車流，從松安派出所到進化路醫院的10多分鐘路程，硬是縮短為不到3分鐘，抵達醫院後，醫護人員早已在門口待命，林婦送進急診不到片刻就順利產下一名健康男嬰，對於員警的即時協助，家屬深表感謝。

    第五分局長劉其賢表示，警方即時反應展現了高度的服務精神與危機處理能力，也讓這場深夜驚魂變成最暖心的故事，但仍呼籲民眾，若遇到緊急救護情況，應立即撥打119請求專業救護人員的協助，也能避免在前往醫院的途中發生交通事故。

    警方鳴笛開道護送到醫院。（警方提供）

    警方鳴笛開道護送到醫院。（警方提供）

